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В Тверской области более 18 тысяч жителей остались без электричества из-за налипания снега на проводах
Источник материала: СТВ
Новости России. Последствия непогоды устраняют сразу в нескольких регионах России. Так, в Тверской области в результате аномального циклона более 18 тысяч жителей оказались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В восстановительных работах задействованы более 300 человек и свыше 120 единиц спецтехники.
Устраняют последствия стихии и в Псковской области. Обильные осадки обрушились на регион в минувшие выходные и оставили без электричества сотни семей.
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В Тверской области более 18 тысяч жителей остались без электричества из-за налипания снега на проводах
Новости России. Последствия непогоды устраняют сразу в нескольких регионах России. Так, в Тверской области в результате аномального циклона более 18 тысяч жителей...
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