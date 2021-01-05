Как ускорить обмен веществ на праздники: 3 действенных способа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Прошло не так много дней "праздничного режима", а цифры на весах уже предательски склоняются в неидеальную сторону? А ведь впереди еще несколько каникулярных дней, опасных для вашей фигуры. Стоит вспомнить основные правила, которые помогут улучшить метаболизм и защитят вас от лишнего веса. Самые действенные из них - в специальном руководстве Sputnik.

Двигайтесь. Когда вы начинаете регулярно заниматься спортом, организм перестраивается и адаптируется к физическим нагрузкам: мышечная масса растет, а тело требует большего количества питательных веществ из-за расхода энергии, но в то же время сжигает калории.

И не забудьте: стакан воды способен нейтрализовать чувство голода.

Другими словами, движение "подстегивает" метаболизм и помогает справиться с лишним весом. Чтобы эффект стал заметен быстрее, уделите внимание силовым тренировкам, которые сжигают жир и наращивают мышечную массу.

Пейте воду. Достаточное количество жидкости в организме - залог бесперебойного функционирования метаболизма. Диетологи рекомендуют выпивать не меньше полутора литров воды в день, отказываясь от кока-колы и сахарных соков. И не забудьте: стакан воды способен нейтрализовать чувство голода, защищая вас от переедания.

Спите. Регулярный и полноценный сон - залог не только хорошего самочувствия, но и хорошей формы. Если вы недосыпаете в праздники, организм включает "аварийную кнопку", притормаживая все налаженные процессы и метаболизм.

Так что не оправдывайте недосып отпуском, а успокойте своего внутреннего полуночника ради идеального веса и хорошего настроения.

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