Техосмотр без пошлины: в Беларуси изменился порядок уплаты дорожного налога

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очереди у пунктов техосмотра в Беларуси. Водители спешат пройти процедуру по новым правилам. Теперь, чтобы получить разрешение на участие в дорожном движении, государственную пошлину платить не надо. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко подробнее о нововведениях.

До сих пор автовладельцы в Беларуси платили фиксированную госпошлину – без нее нельзя было пройти техосмотр и получить разрешение ездить. Теперь ей на смену пришел налог. Сумма у каждого водителя будет своя. Ставка зависит от веса машины и времени, в течение которого машина используется. А пройти ТО можно и без него.

За авто до полутора тонн выйдет около 23 долларов в год. А трехтонник обойдется почти в 90. Выгодно это прежде всего тем, у кого новые авто и тем, кто ездит мало. Например, для дачников. Григорий заплатил около 20 долларов. Раньше, как владелец нового автомобиля, проходил техосмотр раз в два года. И госпошлина на этот срок получалась в десять раз больше.

«Я за год наезжаю в районе 7-8 тысяч километров. Это не так много. Мне особо сейчас некуда ездить. Поэтому платить по-старому для меня было дороговато», – поделился автолюбитель.

Многие водители решили дождаться изменений и отложили прохождение техосмотра. Поэтому в прошлом году спрос на услугу упал. А теперь на станциях ажиотаж.

«По итогам прошлого года мы отмечаем снижение гостехосмотра на 36 процентов. То есть практически в три раза по отношению к 2019-му году. Примерно раз в квартал, раз в четыре месяца, всегда имел место вброс информации о том, что будет отвязана государственная пошлина. И все автовладельцы ждали», – сообщил начальник управления Гостехосмотра Михаил Ващило.

В длинных очередях и те, кто каждый год приезжает на техосмотр по плану. Например, Наталья. У нее сумма налога –не намного меньше пошлины.

«Я послушный гражданин. Плачу каждый год все налоги. Поэтому для меня разницы нет: нововведения или нет», – сказала автолюбитель.

Зато теперь нужно меньше документов для прохождения техосмотра. Больше не понадобится медсправка. Только права, техпаспорт, страховка и чек об оплате услуги. Есть и льготы. Пенсионерам, ветеранам и инвалидам при оплате налога – скидка в 50 процентов. Совсем не придется платить владельцам электромобилей и машин старше 30 лет.