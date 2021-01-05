Правительство уже не надеется провести в 2021 году чемпионат мира по хоккею









Соответствующее постановление Совмина №791, датированное 30 декабря 2020 года, появилось на Национальном правовом интернет-портале.





Этот список утверждают, чтобы освобождать участников международных турниров от консульского сбора. Участников же хоккейного чемпионата освободили от этого сбора указом Александра Лукашенко.





Чемпионат мира по хоккею запланирован на май-июнь 2021 года. Предполагалось провести его в Минске и Риге. Однако после жестокого разгона уличных протестов в Минске началась международная кампания за перенос чемпионата.





Глава ИИХФ Рене Фазель высказывался за то, чтобы провести чемпионат в Беларуси. Окончательное решение ИИХФ должно объявить не позднее 11 января. В начале года Фазель планирует посетить Беларусь и лично встретиться с Александром Лукашенко.