AV-арена. Друзья-минчане открыли футбольный манеж для тренировок детей и любительских матчей взрослых

Источник материала: Onliner

За пять лет может измениться многое. Но только не устремления действительно увлеченного своим делом человека. В феврале 2015-го мы рассказывали об Андрее Махначе — оптимисте, который, закончив педагогический университет, пошел работать (вы удивитесь) по специальности и даже собрал крепкую команду юных футболисток. Сегодня Андрей радуется не только успехам своих подопечных, но и тому, что вместе с другом и бизнес-партнером смог открыть свой футбольный манеж в Минске на улице Жилуновича 2/2.





Женский футбол, ты как?

— Я по-прежнему детский тренер по футболу, — говорит о деле, наверное, всей своей жизни Андрей. — За прошедшие пять лет повзрослел и профессионально вырос не только я, но и девочки, которых набрал еще в 2014-м в возрасте 8—9 лет. Теперь они выступают на более высоком уровне, являются дублирующим составом футбольного клуба «Динамо-Минск». Тренерский штаб главной команды клуба уже обратил внимание на ряд игроков, и в ближайшем будущем они вполне могут заключить свои первые профессиональные контракты.

Что любопытно, за все это время из команды численностью 25 человек ушло всего семеро — часть по состоянию здоровья (профессиональный уровень требует идеальных показателей во всем), еще у нескольких девочек поменялись приоритеты.





Но при этом оставшиеся девчата действительно хотят играть в футбол и сделать в нем профессиональную карьеру. Глаза горят, и это не может не радовать. Плюс приезжают тренироваться девчата из регионов — Столбцы, Ганцевичи, Дятлово, Деревное. У нас же еще и команда девочек 2008—2009 г. р., поэтому основная работа никуда не делась.

Раз мест нет, надо открывать свой зал

Минувший год был непростым для всех спортсменов, в том числе и для юных футболисток: сорвались запланированные поездки, чемпионат страны три раза останавливали. Но против пандемии не попрешь. Зато год «передышки» позволил Андрею реализовать важный проект.

— Еще в 2018 году, когда мы находились в стадии неопределенности с будущим клубом, возникла необходимость в аренде зала на зиму. Тогда-то я и понял, что забронировать за собой помещение на конкретные дни и время очень сложно: в Минске все забито любителями. Даже самые маленькие и простые залы расписаны от и до. Понимаете, две тренировки в неделю продолжительностью полтора часа некуда было «определить».













Обзвонив 12 или 15 залов и везде получив отказ, я подумал, что это отличная незанятая ниша: если привлечь инвестора, можно открыть зал, который позволит моим командам заниматься в удобное время, плюс зарабатывать деньги — простаивать такой объект точно не будет. Тем более у нас такая погода, что зачастую и летом нужна крыша над головой, — объясняет Андрей.

Определившись с направлением бизнеса и убедив друга детства, с которым вместе начинали играть в футбол (он же инвестор), в

потенциальной прибыльности проекта, молодой человек начал искать подходящее помещение. У футбола (даже мини) свои большие требования — высота потолков не менее шести метров, отсутствие несущих колонн посреди зала, размеры минимум 20 на 10 метров. Подбирать пришлось долго — чтобы и по характеристикам подошло, и по цене аренды не кусалось.





И только к концу 2020-го минчанам повезло: подшипниковый завод предложил свой актовый зал. Помещение нуждалось в ремонте, но это не проблема для того, кто все равно собирался переоборудовать его под футбольный зал.

Создать атмосферу

— С самого начала мы, как любители футбола, решили, что будем создавать в своем манеже особую атмосферу: не просто крашеные стены скучного цвета, а что-то запоминающееся. Так появилась надпись «Месца, дзе жыве футбол», а еще портреты лучших, по нашему мнению, футболистов в истории суверенной страны — Александра Глеба и Валентина Белькевича. Уверен, что дети, которые будут приходить тренироваться в зале, должны знать этих людей, их достижения и роль белорусском спорте.





К слову, эскизы были согласованы с самим Александром Глебом и отцом Валентина Белькевича. У нас ведь и название AV арена родилось из первых букв имен Александра и Валентина. Белорусская федерация футбола также разрешила использовать свой логотип.

На боковых стенах зала мы хотим собрать коллекцию маек. Пока их 24, но надеемся, что клиенты тоже захотят поучаствовать в этом деле и добавят свои «трофеи»: из 80-х, 90-х, свежие — любые. Кстати, уже сейчас есть уникальные экземпляры — например, оригинальная майка Хаби Алонсо из сборной Испании, Станислава Драгуна с легендарной вышиванкой на груди.









Особая гордость минчан — чешский беззасыпной искусственный газон, который еще никто и никогда не привозил в страны СНГ. Выбор особого покрытия был продиктован не только любовью к футболу, но и «географией»: зал расположен на третьем этаже здания 50-х годов постройки, а значит, делать многотонную засыпку из вредной резиновой крошки и песка казалось весьма рискованным. Вместо этого выбрали облегченный (по весу, но не по цене) вариант. Огромные полутонные рулоны удалось доставить в помещение спецтехникой только через окно.





— Что касается ценовой политики, то мы решили ориентироваться на прайс государственных залов. То есть, час (в зависимости от выбранного дня и времени) стоит 49—79 рублей. Главное отличие во всем этом — вместо паркета и досок мы предлагаем игрокам газон, который бережет суставы и дает хорошее сопротивление, а значит, и нужную нагрузку на организм.

У нас уже были очень интересные матчи-«зарубы» между Шабанами и Ангарской, думаем и дальше развивать такой районный формат. Конечно, работы еще хватает, каждый день появляются идеи, как можно улучшить зал: добавить кулер с водой, решить наконец вопрос с душевыми (пока они не работают) и так далее. Мы над этим работаем.





В целом нам повезло с расположением на улице Жилуновича: здесь ходят все четыре вида транспорта, плюс есть огромная парковка перед зданием. Вход в зал также отдельный, не надо никак соприкасаться с проходной завода, — говорит Андрей.















