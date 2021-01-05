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Лукашенко рассказал об альтернативе ПВТ
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко во время визита на «Горизонт» упомянул о созданных в стране условиях для здоровой конкуренции в сфере информационных технологий. Он отметил, что в последнее время в сфере IT-технологий, наряду с Парком высоких технологий, появились и другие центры компетенций,
По словам Лукашенко, целый пласт молодых перспективных специалистов в IT появился и в Национальной академии наук, и на производственных предприятиях. «Нужна была в стране альтернатива, и вы являетесь хорошей альтернативой», — сказал он.
Лукашенко уверен, что у «Горизонта» хорошие показатели работы на фоне пандемии и есть перспективы.
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Александр Лукашенко во время визита на «Горизонт» упомянул о созданных в стране условиях для здоровой конкуренции в сфере информационных технологий. Он отметил,...
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