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Лукашенко рассказал об альтернативе ПВТ

05.01.2021 16:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко во время визита на «Горизонт» упомянул о созданных в стране условиях для здоровой конкуренции в сфере информационных технологий. Он отметил, что в последнее время в сфере IT-технологий, наряду с Парком высоких технологий, появились и другие центры компетенций, сообщается на сайте president.gov.by.

По словам Лукашенко, целый пласт молодых перспективных специалистов в IT появился и в Национальной академии наук, и на производственных предприятиях. «Нужна была в стране альтернатива, и вы являетесь хорошей альтернативой», — сказал он.

Лукашенко уверен, что у «Горизонта» хорошие показатели работы на фоне пандемии и есть перспективы.

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Александр Лукашенко во время визита на «Горизонт» упомянул о созданных в стране условиях для здоровой конкуренции в сфере информационных технологий. Он отметил,...
 
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