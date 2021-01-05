Источник материала: Хартия'97

Белорусы борются за победу на «Дакаре» 5.01.2021, 16:29

фото:by.tribuna.com

Известный марафон принимает Саудовская Аравия.

3 января в Саудовской Аравии стартовал ралли-марафон «Дакар». Что там было интересного и как там наши?

Хотя, конечно, на «Дакаре» есть не только наши. И один из самых многочисленных классов с почти сотней участников – мотоциклетный – пока, к сожалению, обходится без них. На первых же ролях в нем именитые гонщики заводских команд, за плечами у которых не одно такое ралли, сообщает by.tribuna.com .

Такие, например, как двукратный триумфатор этой гонки Тоби Прайс. Именно он захватил лидерство в классе после воскресного первого этапа – 623-километрового путешествия из столицы страны города Джидды в Бишу. Протяженность спецучастка составила 277 км, которые Прайс преодолел за 3 часа 17 минут 49 секунд.

Австралиец из заводской команды KTM всего на 35 секунд опередил представителя Хонды Кевина Бенавидеса и своего партнера по коллективу Маттиаса Валькнера. Они уступают ему в генеральной классификации, соответственно, 27 секунд и 1 минуту 15 секунд (общее время самого Прайса составляет 3 часа 43 минуты 21 секунду.

Отставание аргентинца и австрийца не одинаково, так как первые времена участники «Дакара» показали еще в субботу на прологе – 11-километровой разминке в окрестностях Джидды (общая его протяженность, включая дорожные секции, составила 129 км), которая, однако, все равно идет в зачет.

Быстрейшим на ней, к слову, стал американец Рики Брабек – действующий победитель, представляющий заводскую команду Honda, справившийся с боевой дистанцией за 6 минут и 1 секунду. Но первый полноценный этап для него сложился менее удачно – ошибки в навигации и 24-е время с более чем 18-минутным отставанием от победителя и 24-я же позиция в абсолюте, где лидеру он уступает почти 17 минут.

Аналогичные трудности на первом этапе испытал и его партнер по команде Хоан Барреда Борт, который после пролога был вторым в абсолюте, а сейчас 18-й. Но обоим на руку играет плотность результатов и тот факт, что «Дакар» только начался – шансов отыграться будет предостаточно.

Вот среди квадроциклистов лидер вырисовывается яснее, хотя и тут отрывы пока невелики. Победивший и на прологе, и на первом этапе француз Александр Жиру, выступающий на Yamaha YZF 700 его собственной команды, с общим результатом 4 часа 31 минута 28 секунд опережает чилийца Джованни Энрико на Yamaha Raptor 700 на 3 минуты 36 секунд.

Отставание замыкающего первую тройку американца Пабло Копетти побольше – 5 минут 10 секунд, а плотность результатов здесь поменьше, нежели в мотоциклетном классе (да и участников немного – всего 16). Но произойти еще также может все что угодно и с кем угодно.

Гораздо плотнее и напряженнее сражение в объединенном классе SSV (side-by-side vehicle) и легких внедорожников – соответственно, серийных двухместных квадроциклов с автомобильными компоновкой и органами управления и построенных на их базе прототипов. Здесь и гонщиков намного больше (58), и выступают в паре со штурманами, а разделение труда в числе прочего позволяет поднять скорость. Хотя и сами «кибитки» помощнее будут – все-таки, их моторы турбированные.

Правда, здесь от всех здорово оторвались испанка Кристина Гутьеррес Херреро и француз Франсуа Казале, выступающие как раз на прототипе OT3 01. После первого этапа, на котором они победила, их общий результат составляет 3 часа 42 минуты 57 секунд, а американец Остин Джонс и бразилец Густаво Гульжемин на заводском Can-Am XRS отстают от них на 6 минут 41 секунду.

Однако их преследователи идут уже плотной группой. Так, чилийский дуэт в составе Франсиско Лопеса Контардо и Хуана Пабло Латраха Винагре на таком же полузаводском SSV и их польские и бразильские партнеры Арон Домзала с Мацеем Мартоном и Рейналду Варела с Майкеем Жусто уступают им менее одной минуты.

Российский экипаж в составе победителя «Дакара» 2017 года в зачете квадроциклов Сергея Карякина и Антона Власюка на Can-Am X3 частной команды Snag Racing пока занимают седьмую позицию, отставая от лидеров на 10 минут 38 секунд.

А вот участник чемпионата мира по ралли Крис Мик, стартовавший на «Дакаре» на прототипе Zephyr команды PH-Sport и даже победивший на прологе, до финиша первого этапа не добрался из-за возгорания на борту их с нидерландцем Вутером Росгааром багги. Гонку они продолжают, но с 12-часовым штрафом и на последней позиции.

В зачете легковых внедорожников после первого этапа лидерство захватил экипаж Карлоса Сайнса (того, который старший и двукратный чемпион мира по ралли) и Лукаса Круза. Общее время испанцев, победивших вчера, составляет 3 часа 11 минут 24 секунды, но их партнеры по команде X-Raid MINI JCW Team Стефан Петерансель и Эдуард Буланже уступают им всего пять секунд, а на первом этапе были медленнее на 22.

Победитель пролога и трехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия, выступающий с Маттье Баумелем на заводском пикапе Toyota HiLux, уступил Сайнсу уже двенадцать с половиной минут, финишировав десятым. И в генеральной классификации гонщик из Катара первую же десятку и замыкает, отставая от лидера на 11 минут 54 секунды.

Главными же преследователями экипажей Сайнса и Петеранселя по итогам первого соревновательного дня являются чехи Мартин Прокоп и Виктор Читка на пикапе Ford Raptor RS Cross Country команды Benzina Orlen Team. Хотя они уже подхватили минутный штраф, а потому отстают от лидеров на 4 минуты 23 секунды.

Отставание наших парней Андрея Голобородько и Андрея Рудницкого побольше – без одной секунды 45 минут. Но им торопиться некуда и незачем. Главное – избежать неприятностей и добраться до финиша, а с этим они прекрасно справляются, занимая в генеральной классификации тридцать шестую позицию из шестидесяти двух. Желаем им удачи и болеем за них!

За МАЗ-СПОРТавто в категории грузовиков, само собой, болеем также. К тому же, его экипажи дают для этого поводы – оба финишировали на первых двух позициях на прологе. Впереди были Сергей Вязович, Павел Гаранин и Антон Запорощенко, а Алексей Вишневский, Максим Новиков и Сергей Сачук финишировали следом.

Однако первый полноценный этап для экипажа Вишневского сложился непросто. Из-за проблем с выхлопной системой за 70 км до финиша, которые повлекли за собой проблемы и с тормозной системой (прожгло тормозные трубки), пришлось дважды останавливаться. Как итог – 17-я позиция на финише этапа с отставанием от победителя в 1 час 19 минут и 24 секунды и откат на 16-ю в общем зачете, где Вишневский, Новиков и Сачук уступают лидерам 1 час 18 минут и 55 секунд.

Без проблем не обошелся первый этап и для Вязовича. Его экипажу пришлось останавливаться для замены проколотого колеса, а часть маршрута Сергею пришлось ехать фактически без лобового стекла, которое в одном из узких мест трассы было разбито о ветку дерева. На этапе Вязович, Гаранин и Запорощенко финишировали четвертыми, уступив победившим Дмитрию Сотникову, Руслану Ахмадееву и Ильгизу Ахметзянову из КамАЗ-Мастера 11 минут 14 секунд. Им же, занимая ту же четвертую позицию, в генеральной классификации белорусы уступают 10 минут 44 секунды.

Дистанцию первого этапа Сотников, Ахмадеев и Ахметзянов преодолели за 3 часа 16 минут 47 секунд, а их общее время составляет 3 часа 23 минуты и 55 секунд. Их главными преследователями сейчас являются экипажи Алеша Лопрайса, Петра Покоры и Халида Алкенди на Praga V4S DKR и их коллег по команде Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова, которые уступают им, соответственно, 7 минут 39 секунд и 7 минут 49 секунд.

Пока пишутся эти строки, участники «Дакара-2021» преодолевают дистанцию второго этапа из Биши в Вади Ад-Давасир, общая протяженность которого составляет 685 километров, из которых на спецучасток приходится 457. В отличие от преимущественно каменистого первого этапа, второй уже включает в себя много песка и дюн, так что просто вновь не покажется никому.

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