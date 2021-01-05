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У гомельских активистов идут обыски
Источник материала: Хартия'97
У гомельских активистов идут обыски
Также силовики пришли в офис общественно-политического центра.
Сегодня в Гомеле прошли обыски у местных активистов Василия Полякова и Николая Новикова. Также силовики пришли на Полесскую, 52, где находится офис общественно-политического центра, сообщает
У Полякова и Новикова обыски уже закончились. Изъята вся техника. Самих активистов не задерживали.
Обыск в Гомельском общественно-политическом центре продолжается.
Известно, что обыски связаны с уголовным делом гомельского активиста Владимира Непомнящих. По версии следствия он угрожал прокурору на суде над Георгием Василенко, который 16 августа на площади Ленина в Гомеле сменил государственный флаг на бело-красно-белый.
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Также силовики пришли в офис общественно-политического центра.
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