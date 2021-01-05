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У гомельских активистов идут обыски

05.01.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У гомельских активистов идут обыски

  • 5.01.2021, 16:28
У гомельских активистов идут обыски

Также силовики пришли в офис общественно-политического центра.

Сегодня в Гомеле прошли обыски у местных активистов Василия Полякова и Николая Новикова. Также силовики пришли на Полесскую, 52, где находится офис общественно-политического центра, сообщает tut.by.

У Полякова и Новикова обыски уже закончились. Изъята вся техника. Самих активистов не задерживали.

Обыск в Гомельском общественно-политическом центре продолжается.

Известно, что обыски связаны с уголовным делом гомельского активиста Владимира Непомнящих. По версии следствия он угрожал прокурору на суде над Георгием Василенко, который 16 августа на площади Ленина в Гомеле сменил государственный флаг на бело-красно-белый.

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Теги: Гомель
 
 
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Также силовики пришли в офис общественно-политического центра.
 
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