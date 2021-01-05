Источник материала: Хартия'97

Начало вакцинации в России провалено Александр Плющев

5.01.2021, 16:19

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Формальности для Кремля важнее.

Президент Владимир Путин дал российскому правительству поручение рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Впору недоумевать - ведь мой сертификат, полученный в районной поликлинике, лежит сейчас передо мной. Что же за документ будет рассматривать российское правительство, которому на это дан срок до 20 января? Тем более на днях министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что привившиеся уже с 1 января могут получить сертификат через сайт "Госуслуги".

Пока решительно непонятно, речь идет об одной бумаге или о разных. Владимир Путин в том же поручении требует от правительства обсудить международное признание такого документа, чтобы российские граждане по нему могли въезжать и выезжать из России и пересекать границы других государств. В моем сертификате ровным счетом ничего о пересечении границ не говорится, есть лишь пометка, что он выдается на случай дальнейшей иммунизации. Сертификат от Мурашко, боюсь, вообще мало кто видел, поскольку на сайте госуслуг найти его довольно сложно, и придется еще заполнить дневник самонаблюдения вакцинируемого.

А где миллионы доз вакцины?

Справедливости ради надо сказать: бардака во время пандемии хватает не только в России. Но если бы проводились международные соревнования по введению в заблуждение собственного населения, российские власти были бы в числе фаворитов. Впрочем, возможно, мы наблюдаем вовсе не какофонию на тему сертифицирования прививаемых, а сознательное смещение акцентов в обсуждениях вокруг вакцинации. Ведь сама она в России пока откровенно проваливается, особенно, учитывая то обстоятельство, что стартовала она первой в мире.

Еще в июле Кирилл Дмитриев, глава Российского Фонда прямых инвестиций, через который финансируется создание и производство вакцин, обещал, что к концу года будет произведено около 200 миллионов доз, 30 миллионов из них - в России. Очевидно, что планы эти оказались завышенными в десятки, а то и сотни раз: 11 декабря премьер-министр Михаил Мишустин назвал гораздо более скромные цифры: 480 тысяч доз, которые до конца года должны быть отправлены в регионы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уже 2 января немного исправил ситуацию, сказав, что 800 тысяч уже привиты, а по стране развезено уже полтора миллиона доз. Правда, сам он еще 22 декабря утверждал, что привиты всего 52 тысячи - а в то, что в предновогодние дни и в сами праздники темпы вакцинации выросли многократно, верится с большим трудом. Но даже если так, ни о каких десятках миллионов произведенных доз, не говоря уж о привитых, речи не идет. Теперьдесятки миллионов доз вакцины обещают уже к лету.

Формальности важнее вакцинации

И все это при том, что масштабной вакцинации по стране, судя по публикациям из регионов, пока просто нет. Едва ли не единственный субъект РФ, где более или менее налажен этот процесс - Москва, с огромными трудностями его пытаются запустить в Санкт-Петербурге, одном из самых проблемных регионов по заболеваемости и смертности. В остальных, в лучшем случае, пока прививают медиков и учителей, зато Sputnik V отправляют то в Аргентину, то в Венгрию, которая, впрочем, его не берет.

В такой ситуации правительству самое время заняться прививочными сертификатами. Администрирование справок, паспортов, сертификатов, аттестатов и прочих удостоверений нынешнее государство освоило блестяще. Документы - идеальный инструмент отчетности, производство которого в России - в отличие от вакцины - налажено с размахом.

Но, если без иронии, странам и правда придется договариваться о том, как жить в постковидной реальности. Как возобновлять полномасштабное транспортное сообщение, какие документы о вакцинировании или наличии антител признавать для пересечения границ – все это вполне очевидные вопросы, которые в ближайшие месяцы встанут перед мировым сообществом. И в этой части поручение Путина правительству выглядит вполне разумным.

Прививки как часть заговора против России?

Российские власти, скорее всего, устроит любой результат подобных переговоров. Если отечественные сертификаты и, соответственно, вакцины будут приняты в качестве равноправных для пересечения границ - это сочтут за международное признание и еще одно доказательство мирового уровня российских разработок. Если нет - назовут проявлением нечистоплотной конкурентной борьбы и очередной атакой Запада на Россию, особо циничной на фоне бедствия планетарного масштаба.

В российских телеграм-каналах уже обсуждается версия, что, дескать, Евросоюз в одностороннем порядке планирует пускать на свою территорию только тех, кто будет привит одобренными в ЕС вакцинами. И такие обсуждения - неплохой способ свернуть разговор о том, что с вакцинацией в самой России все совсем не так здорово, как должно быть в стране, первой зарегистрировавшей свою вакцину от ковида и первой объявившей о начале массовой вакцинации.

Александр Плющев, "Немецкая волна"

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