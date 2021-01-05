Лукашенко назвал альтернативу ПВТ

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

Посещая холдинг «Горизонт», Александр Лукашенко одобрил появлением «центров компетенций», которые составляют конкуренцию Парку высоких технологий.

5 января Лукашенко посетил холдинг «Горизонт». Он положительно оценил успехи предприятия: работу с прибылью, повышение локализации производства, экспортные поставки. Было отмечено, что объемы производства за 5 лет увеличились в 4 раза - экспорта - в 3,7 раза. Удельный вес поставок за пределы страны составляет 92%.

Акцент делается в том числе на инновационную продукцию, удельный вес которой, как сообщается, вырос за 5 лет с 17% до 75%.

"Это великое производство, это имидж нашей страны. "Горизонт", "Витязь" в советские времена... "Горизонт" - это вообще заоблачная была компания. Хорошо, что сохранили ее, - подчеркнул Лукашенко. - Не жалею, что сохранил это производство".

Он одобрил появление на "Горизонте" инновационного центра. Лукашенко отметил, что в последнее время в сфере IT-технологий, наряду с Парком высоких технологий, появились другие центры компетенций, и это создает хорошие условия для здоровой конкуренции. По его словам, целый пласт молодых, перспективных специалистов в IT появился и в Национальной академии наук, и на производственных предприятиях. "Нужна была в стране альтернатива, и вы являетесь хорошей альтернативой", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.