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Какие разработки Александру Лукашенко показали на предприятии «Горизонт»?

05.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня оно включает 16 коммерческих организаций, здесь работают порядка 4 тысяч сотрудников. Холдинг развивается по ряду направлений: это производство бытовой и промышленной электроники, строительство, логистика и услуги. Даже в это непростое время для мировой экономики предприятие работает с прибылью. В условиях пандемии есть спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Большая часть товаров уходит на экспорт. Это Германия, Вьетнам, Казахстан.

Какие разработки Александру Лукашенко показали на предприятии «Горизонт»?

Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался состоянием и использованием производственных помещений холдинга. В Минске пока остаются незадействованными несколько таких площадок. Есть предложение на них развивать сферу услуг. Однако Президент считает, что необходимо все взвесить, просчитать плюсы и минусы.  

Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»

Какие разработки Александру Лукашенко показали на предприятии «Горизонт»?

Что касается новой площадки, куда сегодня приехал глава государства, то свою работу она начала в марте 2019 года. Это первый инновационный центр в стране по созданию разработок в сфере электроники. Появление такого кластера – безусловно, требование времени. Он позволяет быстро превращать идею в готовый продукт и выводить его на рынок. Ведь конкуренция сегодня серьезная.  

Какие разработки Александру Лукашенко показали на предприятии «Горизонт»?

Главе государства продемонстрировали новые разработки: лазерный телевизор, электронные системы для тракторов и легковых автомобилей.  

Кроме того, в лаборатории Александру Лукашенко показали одно из последних новшеств – систему контроля и управления зерноуборочного комбайна.  

Какие разработки Александру Лукашенко показали на предприятии «Горизонт»?

Вот этот блок, который принимает информацию с борта – давление, температура – с датчиков со всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
То есть там, где ты поставил датчик, чтобы он «щупал» это давление или температуру, или наполнение чего-то...

Всякие шнеки и прочее, обороты...  
Наполнение бункеров. Датчик дает информацию на этот блок? Да? Он обрабатывает и выдает в телевизор этот, да?
А телевизор показывает все это.  

Какие разработки Александру Лукашенко показали на предприятии «Горизонт»?

Президент в позитивном ключе высказался о создании в холдинге такой современной площадки, где работают талантливые специалисты. Они производят собственную продукцию, делая «Горизонт» современной продуктовой компанией.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие...
 
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