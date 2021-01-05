Предпринимателя и бывшего газетчика Ромуальда Улана осудили на 2,5 года ограничения свободы за клевету

Индивидуальный предприниматель, бывший владелец и главный редактор «Новой газеты Сморгони» Ромуальд Улан признан виновным в клевете (ст. 188 УК) и осужден на 2,5 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Такое решение на заседании суда Сморгонского района (Гродненская область) 5 января принял судья Сергей Боландь, сообщает правозащитный сайт spring96.org.





По информации правозащитников, факт клеветы суд усмотрел в том, что Улан разместил в комментариях в социальной сети «ВКонтакте» фотографию наклеек с личными данными семи сотрудников милиции, которые, как утверждалось, причастны к незаконным задержаниям и лжесвидетельствам в судах.

Боландь также обязал Улана выплатить признанным пострадавшими милиционерам в качестве компенсации морального вреда от 300 до 500 рублей (общая сумма выплат составляет 2700 рублей). Помимо этого, суд конфисковал в доход государства компьютер Улана, «как средство совершения преступления».

Улан — индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги печати, — был задержан в конце сентября 2020 года. В его доме и офисе прошли обыски, была изъята оргтехника, которая использовалась для работы, бизнес оказался фактически парализован.

Незадолго до задержания по Сморгони были расклеены листовки с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций.

Улан свою причастность к этой печатной продукции отрицал. «Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда их увидел в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике "ВКонтакте"», — говорил он. По словам предпринимателя, 24 сентября он опубликовал эти фотографии, а уже 26 сентября к нему пришли с обыском .

После обыска и допроса в РОВД Улана отпустили под подписку о невыезде в статусе подозреваемого.

Дело рассматривалось в суде 28 и 29 декабря, 5 января до вынесения приговора Улан выступил с последним словом. Своей вины предприниматель не признал. Прокурор Андрей Клышевич просил суд назначить ему 3 года ограничения свободы и взыскать 7000 рублей в качестве компенсации морального вреда — по тысяче рублей каждому из семи милиционеров, признанных пострадавшими.

«Новая газета Сморгони», которую некогда издавал Улан, была единственным зарегистрированным независимым изданием на территории Сморгонского района. В 1996 году издание начиналось с листка формата А4. В 2003 году газета была закрыта местными властями, на то время в редакции работали 28 человек.