Источник материала: UDF



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«Нужно очень тесно работать со всеми органами госуправления, с властью на авторитет страны. Ни в коем случае не допускать никаких несанкционированных действий и проявлений.



Я особенно благодарен многим руководителям наших академических организаций за их правильную гражданскую позицию, за недопущение противостояния ученых и власти.



Роль науки - быть вместе с властью.



То, что мы не допустили расшатывания Академии наук, ее развала, удержали ученых, в этом большая заслуга всего руководящего состава Академии. Мы сохранили академию и ее кадровый потенциал и готовы и дальше работать с руководством страны и на экономику страны».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главный белорусский академик: Роль науки — быть вместе с властью Также глава НАН поделился планами на будущее.

Также глава НАН поделился планами на будущее.Среди приоритетов:— белорусский отечественный электромобиль (производство давно назрело и нельзя медлить);— свой академический мини-парк высоких технологий, где все программное обеспечение создавалось бы силами академических ученых;- отечественные разработки в области искусственного интеллекта и на их базе законченные системы по цифровизации, робототехнике, созданию «умных» производств, городов, нейронных сетей и коммуникаций (то есть иметь свои «умную» медицину, «умное» сельское хозяйство, «умную» сферу сервиса, «умную» систему образования и даже «умную» науку).