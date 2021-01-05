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Главный белорусский академик: Роль науки — быть вместе с властью

05.01.2021 17:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Главный белорусский академик: Роль науки — быть вместе с властью
Фото: БЕЛТА
Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков выступил на аппаратном совещании по итогам 2020 года. Значительная часть его доклада была посвящена вопросу сотрудничества ученых и власти. Dev.by приводит отдельные тезисы.

«Нужно очень тесно работать со всеми органами госуправления, с властью на авторитет страны. Ни в коем случае не допускать никаких несанкционированных действий и проявлений.

Я особенно благодарен многим руководителям наших академических организаций за их правильную гражданскую позицию, за недопущение противостояния ученых и власти.

Роль науки - быть вместе с властью.

То, что мы не допустили расшатывания Академии наук, ее развала, удержали ученых, в этом большая заслуга всего руководящего состава Академии. Мы сохранили академию и ее кадровый потенциал и готовы и дальше работать с руководством страны и на экономику страны».


Также глава НАН поделился планами на будущее.

Среди приоритетов:

— белорусский отечественный электромобиль (производство давно назрело и нельзя медлить);

— свой академический мини-парк высоких технологий, где все программное обеспечение создавалось бы силами академических ученых;

- отечественные разработки в области искусственного интеллекта и на их базе законченные системы по цифровизации, робототехнике, созданию «умных» производств, городов, нейронных сетей и коммуникаций (то есть иметь свои «умную» медицину, «умное» сельское хозяйство, «умную» сферу сервиса, «умную» систему образования и даже «умную» науку).
 
 
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Также глава НАН поделился планами на будущее.
 
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