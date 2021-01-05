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Власти ФРГ и США знали о планах КГБ Беларуси по устранению оппонентов режима

05.01.2021 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти ФРГ и США знали о том, что в 2012 году КГБ Беларуси планировало физическое устранение мигрировавших в Германию оппонентов режима Лукашенко, а также журналиста Павла Шеремета и политолога Андрея Суздальцева.

Об этом в интервью сайту «Настоящее время» заявил бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз" Игорь Макар.

В минувший понедельник, 4 января, издание EUobserver опубликовало запись разговора, сделанную в 2012 году. Один из голосов на ней похож на голос тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева. На записи трое обсуждают операцию по ликвидации Олега Алкаева, бывшего начальника минского СИЗО №1, Владимира Бородача, бывшего командира бригады спецназа, и Вячеслава Дудкина, бывшего исполняющего обязанности начальника отдела борьбы с коррупцией.

«Данную запись я получил из своих анонимных источников в 2012 году. Я тогда не пытался с этой записью что-то сделать, так как изменить ситуацию в Беларуси было невозможно. И, скорее всего, если бы я этим занимался, то моей жизни угрожала бы очень серьезная опасность. Но в записи я услышал имя моего близкого друга – это Олег Алкаев», - рассказал Макар.

«Поэтому я принял меры и обратился в спецслужбы Соединенных Штатов, чтобы они помогли. Соединенные Штаты, как я понимаю, помогли, потому что в Германии обратились к Олегу Алкаеву из криминальной полиции с просьбой, что ему нужно предоставить охрану, что ему нельзя выезжать из Германии, потому что его жизни угрожает опасность. В МИД Беларуси также было отправлено сообщение о том, что Соединенные Штаты в курсе того, что планируется убийство людей и что этого не стоит делать. И после этого был снят с должности Александром Лукашенко председатель Комитета госбезопасности Вадим Юрьевич Зайцев», - пояснил Макар.

Публикацию записи именно сейчас Макар объяснил весьма лаконично.

«…думаю, что наконец-то мы сможем побороть этот диктаторский режим, который действует в нашей родной стране Беларуси. Мы планируем делать заявление и обратить внимание на эту ситуацию мирового сообщества. И, конечно, чтобы этот процесс был в Гаагском суде», - уточнил Макар.

 
 
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Власти ФРГ и США знали о том, что в 2012 году КГБ Беларуси планировало физическое устранение мигрировавших в Германию оппонентов режима Лукашенко, а также журналиста...
 
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