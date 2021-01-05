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Первая белорусская семья собрала $2,2 млн на лекарство для дочери с СМА
05.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Под Новый год сразу у трех белорусских семей, воспитывающих малышей со спинальной мышечной атрофией (СМА), случилось чудо: они получили дорогостоящий препарат, способный остановить смертельное заболевание. Двое выиграли в международной лотерее от компании-производителя. А вот самая первая белорусская семья, получившая Золгенсма, смогла насобирать огромную сумму – $2,2 млн – самостоятельно.
© Photo : предоставлено родителями Даши
Смертельное заболевание
Спинальная мышечная атрофия – СМА – неизлечимое генетическое заболевание. До недавнего времени в мире не существовало лечения от него.
Но год назад у заболевших появилась надежда: в США и ЕС был одобрен первый препарат генной терапии для лечения СМА – Золгенсма (Zolgensma). Один такой укол, как утверждают разработчики, может "починить" дефектный ген и спасти ребенка от неминуемой гибели. Правда, стоит такой препарат 2,2 - 2,5 миллиона долларов.
Есть другой вариант лечения – лекарство Спинраза. Один укол стоит более 100 тысяч долларов, принимать его нужно пожизненно, несколько раз в год. Сумма неподъемная для большинства. Родители, собирающие огромные деньги на Золгенсма, иногда покупают Спинразу, чтобы хоть ка-кто остановить прогрессирующую болезнь, пока идет сбор на основной препарат.
На счету у ребенка с СМА 1-го типа (самый коварный вариант болезни) каждый месяц: болезнь быстро прогрессирует, атрофируются мышцы, ребенок испытывает затруднения при глотании и дыхании. В 95% случаев такие дети погибают уже к четырем годам.
Большое чудо
Вторая девочка -
Но есть еще одна маленькая белоруска, первая получившая заветный препарат. Ее родители – Сергей Пшенко и Виктория Ильинская – сами насобирали 2,2 миллиона долларов. В начале декабря их дочка Милана, у которой СМА 1-го типа, получила заветный укол.
"Поломанный" ген
Спустя 2,5 месяца родители Миланы стали замечать: с ребенком что-то не то
"Это мы сейчас понимаем, что были даже визуальные признаки, по которым можно было вовремя распознать болезнь. Явный признак – очень узкая грудная клетка и живот в форме мяча, потому что она постоянно дышит животом. Мы потеряли месяц, пока не был установлен диагноз – критический срок для СМА первого типа", - рассказывает папа Миланы Сергей Пшенко.
Родители все же решили обратиться в РНПЦ "Мать и дитя". И тогда уже на первом приеме невролог сказал, что с 90-процентной вероятностью у Миланы спинальная мышечная атрофия. Взяли генетический анализ, результат пришел 3-го января прошлого года: диагноз подтвердился.
"Я до последнего не хотел верить, ждал результатов. Супруга, видимо, что-то чувствовала и была готова к этому. Мы ничего не знали об этом заболевании, естественно, сразу стали читать в интернете. Не передать словами, что чувствуешь, когда такое узнаешь", - говорит Сергей.
Не было времени плакать
© Sputnik / Алексей Куденко
"Мы отплакали день и поняли, что у нас нет на это времени. Взяли себя в руки, хотя хотелось кричать от несправедливости и боли, но когда жизнь твоего ребенка может в любой момент оборваться… Мы начали действовать. Через два дня появились страницы в соцсетях о сборе на Золгенсма, я открыл благотворительный счет, и завертелась активная кампания по спасению нашей дочери", - говорит папа.
Жена Сергея – гражданка Украины, здесь она работает на фрилансе. Поэтому ее супруг ушел в декретный отпуск, временно оставил свою работу торговым агентом на одной из белорусских пивоваренных компаний, и целиком посвятил себя сборам.
Он подавал документы во все известные мировые клиники, узнавал, как можно хотя бы временно остановить прогрессирующее заболевание. Стало ясно, что ребенку нужно хоть какое-то лечение. Сумму в 2,2 миллиона до
Супруги целиком посвятили себя сборам на лекарство для дочери
лларов так быстро не соберешь. Поэтому специалисты посоветовали дать ребенку Спинразу.
"Важно хоть какое-то лечение, чтобы как можно больше сохранилось мотонейронов. Потому что при СМА они умирают с космической скоростью, а восстановить их будет невозможно. Даже с этим самым дорогим уколом. Поэтому родителям детей с СМА надо понимать, что ребенок угасает очень быстро в ожидании окончания сбора на Золгенсма, надо чтобы он получил хотя бы Спинразу", - объясняет Сергей.
К концу февраля на благотворительных счетах насчитывалось около 200 тысяч долларов. Клиники были готовы ввести Спинразу при условии оплаты сразу 4 уколов – около 480 тысяч долларов. Таких денег не было.
© Photo : из личного архива семьи Гериных
И тут в жизни Миланы случилось первое чудо: о Милане узнал Вадим Галыгин, позвонил родителям и предложил помочь, договорился с московской клиникой об оплате по частям. Поэтому было решено переехать в Россию. За день собрали машину вещей и переехали в никуда.
В итоге Милана получила 5 уколов Спинразы. Медицинская помощь для семьи как для иностранных граждан была платная. Поэтому и здесь статья расходов была огромная. На момент, когда Милана уже не могла самостоятельно глотать, ее кормили через зонд, а это тоже чревато своими рисками, например, аспирационной пневмонией, когда частички еды могут случайно попасть в дыхательные пути. Так развивается аспирационная пневмония.
"У Миланы было две пневмонии, для ребенка с СМА это страшно. Хорошо, что на тот момент она лежала в больнице с супругой. Вдруг у дочки резко падает сатурация до 78% (а отметка в 90% уже критическая), ее переводят в реанимацию, на ИВЛ. Выяснилось, что это была тяжелая аспирационная пневмония", - вспоминает Сергей.
30 дней реанимации обошлись семье в 1,4 миллиона российских рублей – около 20 тысяч долларов.
Добрые волшебники
© Sputnik / Денис Абрамов
Поэтому начали активную работу: глава семейства лично обивал пороги предприятий и в Беларуси, и в России, рассказывал о заболевании дочери, просил поддержки и финансовой, и информационной. Подключились волонтеры (их родители все время благодарят), которые вели рекламные кампании в соцсетях, работали со звездами и известными блогерами. Мама с папой активно участвовали в российских ток-шоу и сотрудничали со СМИ.
И когда до заветной суммы оставалось совсем чуть-чуть, появились "добрые волшебники": одним махом кто-то перечислил на благотворительный счет 400 тысяч долларов, а потом была еще одна достаточно состоятельная семья, которая тоже пожертвовала огромную сумму.
Родители Миланы до последнего не верили в "добрых волшебников"
"Мы не могли поверить. Мы знаем, кто эти люди, они пожелали остаться анонимными. Я ездил к одной семье, мы общались, благодарил их. Честно, я был жутко растерян и долго не верил, что такое возможно", - вспоминает Сергей.
Не осознавали до последнего, что наконец-то сбор закончен. В Москве есть аккредитованная клиника, которая вводит Золгенсма. Пришло лекарство где-то через месяц, а 2 декабря Милане ввели препарат.
Она стала первым белорусским ребенком, который получил эту генную вакцину, а семья – первой, кто смог насобирать самостоятельно такую сумму.
Укол жизни
© Sputnik / Марина Серебрякова
Милане нужно принимать гормоны, потому что препарат очень сильно влияет на печень. Каждую неделю проводят необходимые анализы, если наметятся ухудшения, нужно будет лечь в больницу, вводить капельницы внутривенно. Зато эффект от препарата уже заметен. И даже сами разработчики Золгенсма называют его невероятным.
Девочка, которая не умела до этого даже держать голову, теперь может самостоятельно сидеть – целую минуту! Это огромное достижение. Пока активную реабилитацию проводить нельзя, нужно восстановиться после введения препарата, но заниматься на дому обязательно: эффективность лекарства напрямую зависит от того, как дальше будет вестись реабилитация.
Раньше Милана не могла даже держать голову, а теперь может самостоятельно сидеть
Самое главное сейчас – восстановить глотательную функцию. С Миланой работает специалист из нейроцентра. Видно, что навык полностью не утрачен. Восстанавливают сейчас ножки – пошло искривление, пока это можно исправить без операции. А дальше реабилитация будет более интенсивной, впереди еще долгий путь. Но главное, что опасное заболевание остановлено.
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Милана Пшенко стала первой белоруской, получившей укол Золгенсма. Причем огромную сумму на лечение родители насобирали меньше, чем за год.
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