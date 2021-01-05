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Стоматолог назвала продукты, от которых желтеют зубы
05.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Существует целый ряд лекарств и продуктов, от которых зубы меняют свой цвет, сообщила директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Как правило, это еда, содержащая кислоту и пигменты. К врагам белоснежной улыбки относят прежде всего чернику, черную смородину, маринованную свеклу, вишню, вишневый сок, красное вино. На цвет зубов влияют газированные напитки, соусы, специи и, конечно, чай и кофе.
"Причем чай – гораздо сильнее. Это связано с наличием в нем, кроме пигментов и кислот, еще и танинов", –
Любителя чая стоматологи определяют всегда. Но отказываться от любимого напитка не стоит. Врач советует после каждого чаепития сполоснуть рот или применить специальную зубную пенку, а также не забывать чистить зубы по утрам и вечерам.
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Врагов у белоснежной улыбки немало: газировка, черная смородина и даже красное вино способны уничтожить ее в два счета.
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