Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Бышок: год народного единства должен стать годом обещанных реформ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал"Об объявлении 2021 года Годом народного единства", такое решение принято "в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны", сообщила накануне пресс-служба белорусского лидера.

Что является главным условием реализации первого в наступившем году президентского указа с учетом сложившейся в стране протестной ситуации — своим мнением на радио Sputnik поделился российский политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"То единство, которое все желают для Беларуси, это не единство мнений, а единство прав, в том числе право выражать свое собственное мнение и решать свою политическую судьбу. Год народного единства также должен стать годом серьезных обещанных реформ, в том числе конституционных", — убежден собеседник Sputnik.

Комментарий российского политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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