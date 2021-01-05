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Бышок: Год народного единства должен стать годом обещанных реформ
05.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Что является главным условием реализации первого в наступившем году президентского указа с учетом сложившейся в стране протестной ситуации — своим мнением на радио Sputnik поделился российский политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
"То единство, которое все желают для Беларуси, это не единство мнений, а единство прав, в том числе право выражать свое собственное мнение и решать свою политическую судьбу. Год народного единства также должен стать годом серьезных обещанных реформ, в том числе конституционных", — убежден собеседник Sputnik.
Комментарий российского политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Единство не должно равняться одинаковости, когда лес рук поддерживает спущенное сверху решение, полагает политический эксперт Станислав Бышок.
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