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Бышок: Год народного единства должен стать годом обещанных реформ

05.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Бышок: год народного единства должен стать годом обещанных реформ

© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства", такое решение принято "в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны", сообщила накануне пресс-служба белорусского лидера. 

Что является главным условием реализации первого в наступившем году президентского указа с учетом сложившейся в стране протестной ситуации — своим мнением на радио Sputnik поделился российский политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"То единство, которое все желают для Беларуси, это не единство мнений, а единство прав, в том числе право выражать свое собственное мнение и решать свою политическую судьбу. Год народного единства также должен стать годом серьезных обещанных реформ, в том числе конституционных", — убежден собеседник Sputnik.

Комментарий российского политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Единство не должно равняться одинаковости, когда лес рук поддерживает спущенное сверху решение, полагает политический эксперт Станислав Бышок.
 
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