ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихари на каждом шагу: как охраняли путь "народноизбранного" на "Горизонт"

05.01.2021 17:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В то время, как европейские лидеры ходят в обычные магазины и, не поверите, как правило, без охраны, тот, за кого в нашей стране, по утверждению Ермошиной, проголосовало 80%, прячется от собственной тени.

Во вторник утром Лукашенко отправился на одно из старейших минских предприятий, которое находится в центре столицы.

Как отметили очевидцы, пробок на проспекте Машерова, а также прилегающих улицах, в связи с его визитом на «Горизонт» не наблюдалось. Зато на проезжей части каждый метр контролировали сотрудники ГАИ, а также в глаза бросались странные «люди в черном» с рациями, стоящие вдоль дорог.

К примеру, эта пара сотрудников спецслужб следила за обстановкой на Машерова, неподалеку от «Белай Вежы», отмечает gazetaby.com
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В то время, как европейские лидеры ходят в обычные магазины и, не поверите, как правило, без охраны, тот, за кого в нашей стране, по утверждению Ермошиной,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стоматолог назвала продукты, от которых желтеют зубы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика