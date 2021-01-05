Во вторник утром Лукашенко отправился на одно из старейших минских предприятий, которое находится в центре столицы.





Как отметили очевидцы, пробок на проспекте Машерова, а также прилегающих улицах, в связи с его визитом на «Горизонт» не наблюдалось. Зато на проезжей части каждый метр контролировали сотрудники ГАИ, а также в глаза бросались странные «люди в черном» с рациями, стоящие вдоль дорог.





gazetaby.com К примеру, эта пара сотрудников спецслужб следила за обстановкой на Машерова, неподалеку от «Белай Вежы», отмечает



















