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Не поверите! Беларусы ломанулись проходить техосмотр

05.01.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГАИ сообщает, что из-за наплыва желающих пройти техосмотр изменен график работы станции диагностики в Минске.

Столичная Госавтоинспекция изменила график работы станции диагностики на проспекте Дзержинского из-за большого числа желающих пройти техосмотр. 

"С связи с огромным количеством желающих пройти техосмотр столичная Госавтоинспекция в целях комфорта граждан вносит временные изменения в график работы станции  диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома  (пр-т. Дзержинского, 3)", - говорится в сообщении в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома во вторник. 

Так, с понедельника по пятницу станция диагностики будет работать с 8.00 до 18.00 без обеденного перерыва. В субботу пройти техосмотр можно будет с 8.00 до 16.30 (13.00 - 13.30 — обеденный перерыв). Воскресенье - выходной.
 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ сообщает, что из-за наплыва желающих пройти техосмотр изменен график работы станции диагностики в Минске.
 
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