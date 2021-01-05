Не поверите! Беларусы ломанулись проходить техосмотр

Столичная Госавтоинспекция изменила график работы станции диагностики на проспекте Дзержинского из-за большого числа желающих пройти техосмотр.





"С связи с огромным количеством желающих пройти техосмотр столичная Госавтоинспекция в целях комфорта граждан вносит временные изменения в график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома (пр-т. Дзержинского, 3)", - говорится в сообщении в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома во вторник.





Так, с понедельника по пятницу станция диагностики будет работать с 8.00 до 18.00 без обеденного перерыва. В субботу пройти техосмотр можно будет с 8.00 до 16.30 (13.00 - 13.30 — обеденный перерыв). Воскресенье - выходной.