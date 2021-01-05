Минск: женщина уснула за рулем и врезалась в три автомобиля

Источник материала: Onliner

Сегодня в центре Минска произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen CC, Hyundai Accent, BMW X3 и Volkswagen Caddy. Как сообщили в столичной ГАИ, по предварительной информации, все случилось из-за того, что один из водителей уснул за рулем.





Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигалась по пр. Машерова со стороны пр. Победителей в направлении ул. Сторожевской в третьей полосе для движения, уснула за рулем и совершила наезд на три упомянутых выше автомобиля. В ГАИ не уточняют, за рулем какого именно автомобиля находилась женщина. Судя по фотографиям с места ДТП, она ехала в Caddy.

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.





ГАИ напоминает о том, что запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, а также под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции.