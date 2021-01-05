Источник материала: Tut.by

В Дании выпустили детский мультсериал про мужчину с самым длинным пенисом в мире. Эпизоды «Джон Диллерманд» (фамилия главного героя — датский синоним слова «пенис») транслируют по каналу для детей DR Ramasjang датской телерадиовещательной корпорации Danish National TV, передает snob.

Мультфильмы предназначены для детей от четырех до восьми лет. Первый эпизод вышел 2 января. За три дня опубликовано уже 14 серий.

В них главный герой пытается использовать удлиняющийся пенис, чтобы упростить себе жизнь или помочь другим, однако все время попадает в нелепые ситуации. Например, в одной из серий он с помощью пениса ворует сосиски с завода, но в итоге случайно засовывает свой половой орган в конвейер. В другом эпизоде он, привязанный за пенис, летает на воздушных шарах.

На странице DR Ramasjang в фейсбуке развернулась полемика по поводу нового мультсериала. Кто-то требует удалить эпизоды, пишет, что они пропагандируют педофилию. Другие защищают проект, благодарят канал за юмор, который бросает вызов «тошнотворному» контенту из инстаграма.

В Danish National TV подчеркивают, что проект не о сексуальности и не имеет никакого отношения к движению #MeToo. Глава DR Ramasjang Мортен Сков Хансен сказал, что критика мультсериала была ожидаемой, но авторы проекта получили и много хороших отзывов от родителей, «которые использовали сериал, чтобы поговорить со своими детьми о теле».