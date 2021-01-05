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Белорусский сервис - в топ-5 самых популярных на Product Hunt за 2020 год
Источник материала: Tut.by
Сервис Easy Bloggers, который автоматизирует работу с лидерами мнений, набрал наибольшее количество голосов пользователей в 2020 году на Product Hunt и возглавил пятерку приложений-лидеров. Об этом говорится в сообщении, которое
Разработка белорусской команды помогает бизнесу искать блогеров для проведения рекламной кампании. Обычно такую работу приходится делать вручную. Однако стартаперы смогли
В начале мая Easy Bloggers появился на Product Hunt и тут же стал продуктом недели, а затем и продуктом месяца. По словам CEO стартапа Евгения Рожко, после запуска платформой всерьез заинтересовались многие представители американских маркетинговых агентств. Есть интерес и со стороны небольших компаний — каждый день на платформу заходят от 500 до 2,5 тысяч пользователей.
Создатели Easy Bloggers обещают, что со временем на базе Easy Bloggers можно будет проводить рекламные компании с лидерами мнений, и в этом случае стартап будет получать свою комиссию от рекламного бюджета. Просто поиск блогеров останется бесплатным.
В середине лета стартап закрыл pre-seed раунд на 150 тысяч долларов, а ранее команда привлекла инвестиции на сумму около 100 тысяч.
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Об этом говорится в сообщении, которое распространила платформа.
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