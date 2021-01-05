Белорусский сервис - в топ-5 самых популярных на Product Hunt за 2020 год

Источник материала: Tut.by

Сервис Easy Bloggers, который автоматизирует работу с лидерами мнений, набрал наибольшее количество голосов пользователей в 2020 году на Product Hunt и возглавил пятерку приложений-лидеров. Об этом говорится в сообщении, которое распространила платформа, передает dev.by .



Easy Bloggers. Изображение: Product Hunt

Разработка белорусской команды помогает бизнесу искать блогеров для проведения рекламной кампании. Обычно такую работу приходится делать вручную. Однако стартаперы смогли построить систему, которая при минимуме ресурсов позволяет анализировать миллионы инста- и ютуб-каналов.

В начале мая Easy Bloggers появился на Product Hunt и тут же стал продуктом недели, а затем и продуктом месяца. По словам CEO стартапа Евгения Рожко, после запуска платформой всерьез заинтересовались многие представители американских маркетинговых агентств. Есть интерес и со стороны небольших компаний — каждый день на платформу заходят от 500 до 2,5 тысяч пользователей.

Создатели Easy Bloggers обещают, что со временем на базе Easy Bloggers можно будет проводить рекламные компании с лидерами мнений, и в этом случае стартап будет получать свою комиссию от рекламного бюджета. Просто поиск блогеров останется бесплатным.

В середине лета стартап закрыл pre-seed раунд на 150 тысяч долларов, а ранее команда привлекла инвестиции на сумму около 100 тысяч.