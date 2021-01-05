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Экипаж Сергея Вязовича выиграл третий этап «Дакара»

05.01.2021 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экипаж под управлением Сергея Вязовича победил на третьем этапе ралли-рейда «Дакар-2021».


Фото: @mazsportauto, instagram.com

Сергей Вязович преодолел третий спецучасток протяженностью 403 километра за 3 часа 45 минут 14 секунд. На 18 секунд от лидера отстал россиянин Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер». Третьим финишировал его партнер по команде Антон Шибалов, проиграв МАЗу 1 минуту 16 секунд. Второй МАЗ под управлением Алексея Вишневского закончил гонку шестым (+3.57).

В общем зачете лидирует Дмитрий Сотников. За ним, уступая почти 17 минут, идет Сергей Вязович, третьим — Антон Шибалов. Его отставание от лидера 23 минуты.

Известный марафон второй раз принимает Саудовская Аравия. Последний ралли-рейд завершился еще до пандемии, однако с тех пор остальные крупные соревнования были отменены. «Дакар-2021» стал приятным исключением.

Гонка стартовала 3 января в Джидде и завершится там же 15 января. Спортсменов ожидают 12 этапов с днем отдыха в Хаиле. Из-за карантина пришлось отказаться от планов привести караваны в Египет и Иорданию. Маршрут ралли-рейда стал компактнее и пройдет в северо-западной части Саудовской Аравии.

 
 
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Второй МАЗ под управлением Алексея Вишневского закончил гонку шестым (+3.57).
 
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