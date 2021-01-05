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Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

05.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одна из задач правоохранителей – не только раскрывать преступления, но и предупреждать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Профилактика правонарушений – главное в работе участковых. Те, кто преступил закон или часто фигурируют в сводках, – на особом контроле. И работа на опережение дает результат.

Подробности – у Юлии Денисенко.

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

Юлии Денисенко, корреспондент:
Когда за стенами соседней квартиры шумно, весело далеко не всем. Разобраться с нарушителями спокойствия, погасить семейный конфликт или просто оказаться в нужное время в нужном месте. Задача участкового милиционера – чтобы на его территории было спокойно и безопасно.

Денис Климович в профессии всего год, но уже привык к сложному графику. С трех часов дня и до позднего вечера он обходит квартиры, где живут люди, которые состоят на милицейском учете.

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

Добрый вечер! Участковый. Откройте дверь. Спасибо большое.

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

Денис Климович, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
Специфика работы участкового – это в основном предотвращение конфликтных ситуаций в семье, это семейно-бытовые скандалы, различного рода обращения граждан.

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

Спутники неблагополучных адресов – пьянство, выяснения отношений, а иногда и рукоприкладство. Служба не только ответственная, но и по-настоящему опасная. Но участковый, похоже, нашел свой подход. Сегодня на своем административном участке Денис Климович один из лучших.

Нормально все?
Все хорошо, помирились.

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

Конечно, повлияло то, что он не раз с нами общался, вызывал. Он очень много для нас сделал.

Шумные ночные посиделки, беспорядок и вечные ссоры. Эту семью Денис посещает часто. Алкогольная зависимость брата Евгения Ивановича разрушает семейные узы. Результат профилактических мероприятий виден невооруженным глазом.

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

Я когда позову, например, раз в месяц. Всегда отзывчивый, приходит. К людям он имеет отношение хорошее, помогает.

Денис Климович:
В случае, если не уладится конфликтная ситуация, будут приняты другие меры профилактического воздействия, в том числе и административного. Если нужно, то составляем протокол административный, и дальше человек уже находится у нас до суда.

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

Достучаться до нарушителей спокойствия удается по-разному. Двери открываются не по звонку, а по стуку. А внутри давно отсутствуют комфортные условия. Света нет, вместо посуды – бутылки, а за неуплату коммунальных услуг – угроза штрафа.

Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры

Денис Климович:
Недавно отключили свет, вот так они нашли выход. Первый раз мы приходили и обрезали провода. Предупреждали, что в случае неуплаты будут поданы документы в ОПИ Октябрьского района Минска. Видите сами: еще раз сейчас пойдем предупредим.

В Октябрьском районе в черном списке милиционеров – 80 таких квартир. Благодаря профилактике и постоянному контролю правонарушений становится меньше. А это главный критерий оценки успешности работы участкового.

Люди в материале: Юлия Денисенко, Денис Климович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Одна из задач правоохранителей – не только раскрывать преступления, но и предупреждать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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