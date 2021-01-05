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Главная задача – предупреждать преступления. Как в Минске работают участковые милиционеры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна из задач правоохранителей – не только раскрывать преступления, но и предупреждать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Профилактика правонарушений – главное в работе участковых. Те, кто преступил закон или часто фигурируют в сводках, – на особом контроле. И работа на опережение дает результат.
Юлии Денисенко, корреспондент:
Денис Климович в профессии всего год, но уже привык к сложному графику. С трех часов дня и до позднего вечера он обходит квартиры, где живут люди, которые состоят на милицейском учете.
Добрый вечер! Участковый. Откройте дверь. Спасибо большое.
Денис Климович, участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД:
Спутники неблагополучных адресов – пьянство, выяснения отношений, а иногда и рукоприкладство. Служба не только ответственная, но и по-настоящему опасная. Но участковый, похоже, нашел свой подход. Сегодня на своем административном участке Денис Климович один из лучших.
– Нормально все?
Конечно, повлияло то, что он не раз с нами общался, вызывал. Он очень много для нас сделал.
Шумные ночные посиделки, беспорядок и вечные ссоры. Эту семью Денис посещает часто. Алкогольная зависимость брата Евгения Ивановича разрушает семейные узы. Результат профилактических мероприятий виден невооруженным глазом.
Я когда позову, например, раз в месяц. Всегда отзывчивый, приходит. К людям он имеет отношение хорошее, помогает.
Денис Климович:
Достучаться до нарушителей спокойствия удается по-разному. Двери открываются не по звонку, а по стуку. А внутри давно отсутствуют комфортные условия. Света нет, вместо посуды – бутылки, а за неуплату коммунальных услуг – угроза штрафа.
Денис Климович:
В Октябрьском районе в черном списке милиционеров – 80 таких квартир. Благодаря профилактике и постоянному контролю правонарушений становится меньше. А это главный критерий оценки успешности работы участкового.
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Новости Беларуси. Одна из задач правоохранителей – не только раскрывать преступления, но и предупреждать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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