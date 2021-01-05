|
Александр Лукашенко: «Я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главу государства попросили прокомментировать решение объявить 2021-й Годом народного единства. Президент отметил, что переживает за всех и хотел бы, чтобы белорусы не нарушали закон, а занимались каждый своим делом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выборы – это же когда и у молодого человека с 18 и выше лет, и у старика бюллетени одинаковы.
Это мои люди, как бы не пафосно звучало, и я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим. Если кто-то думает иначе, через год-два вы это поймете, когда у вас появятся свои дети, у кого нет, и когда вам это прилично надоест, и когда к вам домой придут. Вот тогда вы все поймете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: «Я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим»
Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)