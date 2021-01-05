Источник материала: Ежедневник

фото: mediabrest.by

Аудиозапись разговора об убийстве Павла Шеремета отправлена на экспертизу.

Вчера стало известно о том, что бельгийское издание EUObserver опубликовало аудиозапись , сделанную, как утверждается, 11 апреля 2012 года в здании КГБ Беларуси. По данным издания, в КГБ обсуждалось устранение нескольких человек, в том числе Шеремета.

5 января Нацполиция Украины сообщила, что аудиозапись уже направлена на проведение фоноскопической экспертизы. Уточняется, что потребуются следственные действия «с лицом, которое является распорядителем звукозаписи". Поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения следствия нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи, отмечается в сообщении. Группа украинских правоохранителей в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи.

Распорядитель записи также приглашен в Украину для проведения следственных действий. Ему обещан процессуальный статус свидетеля и надлежащая охрана.

«При этом отмечаем, что полученная информация о так называемом «белорусском следе» касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве. Как ранее сообщало следствие, одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси. То есть информация об игнорировании органом досудебного расследования этой версии не соответствует действительности», - говорится в сообщении Нацполиции. В связи с этим правоохранители призвали адвокатов обвиняемых в исполнении убийства Павла Шеремета "не манипулировать и воздержаться от предвзятых высказываний".

Журналистская карьера Павла Шеремета началась в первой половине девяностых с белорусского телевидения, на котором он вел авторскую программу. В 1996 году Шеремет стал редактором «Белорусской деловой газеты». Потом около 10 лет работал на российском телевидении. Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда" и на «Радио Вести».

Погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Трое подозреваемых по делу об убийстве Шеремета были задержаны в 2019 году. Однако мотивы и заказчики преступления до сих пор не установлены. В качестве версий назывались дестабилизация ситуации в Украине, личные отношения, профессиональная деятельность.