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«Лазерный телевизор» от «Горизонта» — это китайский проектор?
Источник материала: Хартия'97
«Лазерный телевизор» от «Горизонта» — это китайский проектор?
На «Алиэкспрессе» его можно купить за $650.
Сегодня Лукашенко посетил «Горизонт» и получил в подарок «лазерный телевизор».
Что такое «лазерный телевизор»? Это проектор, который выводит картинку на стену. Еще в прошлом году «Горизонт» представил свой продукт — Horizont LT400F. «Качество формата 4К с физическим размером 2*3,5 метра доступно при минимальном расположении проектора от стены», - говорилось в описании. Вот как выглядит этот инновационный продукт:
А вот как выглядит проектор китайской компании JMGO, выпущенный еще в 2018 году, обращает внимание
Когда Александр Лукашенко открыл коробку, то увидел там вот такой девайс — серый продолговатый предмет с черной решеткой.
А вот как выглядит тот самый проектор от компании JMGO — Jmgo Explorer:
Производитель продает это устройство через аукционы, на «Алиэкспрессе» этот лазерный телевизор можно купить за $650.
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На «Алиэкспрессе» его можно купить за $650.
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