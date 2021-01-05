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«Лазерный телевизор» от «Горизонта» — это китайский проектор?

05.01.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Лазерный телевизор» от «Горизонта» — это китайский проектор?

  • 5.01.2021, 17:19
  • 2,003
«Лазерный телевизор» от «Горизонта» — это китайский проектор?

На «Алиэкспрессе» его можно купить за $650.

Сегодня Лукашенко посетил «Горизонт» и получил в подарок «лазерный телевизор».

Что такое «лазерный телевизор»? Это проектор, который выводит картинку на стену. Еще в прошлом году «Горизонт» представил свой продукт — Horizont LT400F. «Качество формата 4К с физическим размером 2*3,5 метра доступно при минимальном расположении проектора от стены», - говорилось в описании. Вот как выглядит этот инновационный продукт:


Презентация на сайте Министерства промышленности

А вот как выглядит проектор китайской компании JMGO, выпущенный еще в 2018 году, обращает внимание nn.by.


Когда Александр Лукашенко открыл коробку, то увидел там вот такой девайс — серый продолговатый предмет с черной решеткой.


А вот как выглядит тот самый проектор от компании JMGO — Jmgo Explorer:


Производитель продает это устройство через аукционы, на «Алиэкспрессе» этот лазерный телевизор можно купить за $650.

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