Источник материала: Хартия'97

Стало известно, сколько белорусов уволились с работы за 11 месяцев 5.01.2021, 17:06

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На предприятиях-флагманах происходит отток рабочей силы.

Количество уволенных превышает число принятых на работу на десятки тысяч человек, пишет сайт banki24.by .

По итогам 11 месяцев крупные и средние предприятия Беларуси приняли на работу 625,6 тыс. человек, а уволили за тот же период 665 тыс. Получается, что чистый отток кадров из главных компаний страны составил 39,4 тыс. человек.

С весны статорганы не публикуют оперативные данные о миграции населения. Без этой информации, а также без данных по малым и микробизнесам трудно сказать, куда «растворились» десятки тысяч людей. Вероятно, часть вышла на пенсию, часть выехала из страны (особенно после августа), часть пошла на малые предприятия или пополнила «серую» занятость.

Ситуацию на рынке труда также характеризует коэффициент замещения уволенных работников принятыми. Этот коэффициент показывает, сколько работников приняла на работу взамен каждых 100 уволенных. Если коэффициент больше 100, имеет место чистый приток кадров, если меньше 100 — отток.

В 2020 году коэффициент замещения составил 94,1%. Такое же значение данного коэффициента отмечалось и в 2019 году.

Ни в Минске, ни в областях коэффициент не достиг 100%-й отметки. Это значит, что предприятия-флагманы по всей стране проводили кадровую оптимизацию.

По Минску коэффициент составил 93,8%, по Брестской области — 94,8%, по Витебской — 93,9%, по Гомельской — 95,8%, по Гродненской и Могилевской — 93,8%, по Минской — 92,9%. Как видно, самый значительный отток кадров произошел в Минской области.

Если смотреть на количество уволенных, то первенство по этому показателю держал Минск — 158,4 тыс. человек. В областях обстановка была следующей: Брестская — 86,3 тыс., Витебская — 75,9 тыс., Гомельская — 90,9 тыс., Гродненская — 72 тыс., Минская — 109,9 тыс., Могилевская — 71,6 тыс.

Первое место Минска по уволенным объяснимо довольно просто. В Минске живет и работает больше людей, чем в любой области, а также в столице меньшая доля пенсионеров в населении.

В 2020 году зафиксировано большое число уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Всего по Беларуси таких бывших работников насчитали 33,8 тыс. человек. По Минску за отсутствие дисциплины уволили 5,8 тыс. человек, по областям — от 4 до 6,5 тыс. человек.

По промышленности количество уволенных за 11 месяцев составило 140,6 тыс. человек, а коэффициент замещения — 89,5%, по сельскому и лесному хозяйству — 77,3 тыс. (96,4%), по строительству — 50,5 тыс. (92,2%), по торговле — 110,1 тыс. (97,7%), по транспорту — 31,4 тыс. (78,6%), по образованию — 93,4 тыс. (90,7%), по здравоохранению — 48,1 тыс. (94,6%).

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