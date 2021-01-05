Госкомитету судебных экспертиз разрешено использовать проблесковые маячки

Совет министров Беларуси разрешил Государственному комитету судебных экспертиз (ГКСЭ) использовать проблесковые маячки синего цвета и специальные звуковые сигналы.





Соответствующее постановление Совмина от 30 декабря 2020 г. № 788 было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 января, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Автомобили ГКСЭ внесены в перечень транспортных средств оперативного назначения. Они могут обозначаться надписью: «Государственный комитет судебных экспертиз» и/или выставленным на лобовом или боковом стекле трафаретом с такой надписью. По согласованию с ГАИ машины ГКСЭ могут использовать проблесковые маячки синего цвета и специальные звуковые сигналы.

Водители специальных транспортных средств ГКСЭ имеют право включать сигнализацию, выполняя неотложные оперативные или служебные задания.

В частности, в случаях, когда сотрудники ведомства следуют к месту совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий, в том числе дорожно-транспортных, направляются к месту производства неотложных следственных и других процессуальных действий, доставляют в судебно-экспертные организации объекты судебной экспертизы.