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Белорусский экипаж выиграл третий этап «Дакара-2021»

05.01.2021 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно преодолела третий этап ралли-рейда «Дакар-2021». МАЗ Сергея Вязовича показал лучшее время, оставив позади более 40 экипажей.

Белорусский экипаж выиграл третий этап «Дакара-2021»

Третий спецучасток длиной в 403 км опоясывал небольшой городок Вади-ад-Давасир. Первая часть маршрута проходила по пустынным отрезкам с дюнами, а вторая — по скоростным участкам, где экипажи смогли хорошо разогнаться. В итоге практически все фавориты финишировали с небольшой разницей во времени.

Сергей Вязович потратил на трассе 3 часа 45 минут. Борьба была напряженной: занявший второе место «камазовец» Дмитрий Сотников проиграл всего 18 секунд. На третьем месте — еще один россиянин Антон Шибалов с более чем минутным отставанием.

МАЗ Алексея Вишневского пришел шестым, потратив на спецучастке почти 4 минуты больше самого быстрого «зубра».

В турнирной таблице ситуация сильно не изменилась. Сергей Вязович сохраняет второе место, отставая от Дмитрия Сотникова почти на 17 минут. Алексей Вишневский поднялся на 10-е место, проигрывая лидеру гонки полтора часа.

В четвертый день гонщики доберутся до Эр-Рияда. Протяженность спецучастка составит 337 км. Экипажи готовятся к извилистым отрезкам, где нужно быть осторожным как пилотам, так и штурманам.

«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии и финиширует 15 января.

 
 
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно преодолела третий этап ралли-рейда «Дакар-2021». МАЗ Сергея Вязовича показал лучшее время, оставив позади более 40 экипажей.
 
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