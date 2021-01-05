ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия потеряет Беларусь в любом случае: уходит Лукашенко или остается - мнение

05.01.2021 17:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Россия потеряет Беларусь в любом случае: уходит Лукашенко или остается - мнение
Иллюстративное фото
Одной из главных интриг 2020 года стала возможная отставка министра иностанных дел России Сергея Лаврова и своеобразный кастинг претендентов на эту должность.

Явно пробовали Сергея Нарышкина, видимо, не исключался вариант назначения Дмитрий Козака и даже Владислава Суркова. Но не получилось. Сергей Викторович остается. Одна из главных проблем – это Белорусский кейс. Никому из представителей высшей российской элиты не удается приструнить Лукашенко. Даже Шойгу ездил в Минск, но вождь все равно гнет свою линию и отказывается интегрироваться в надежде самостоятельно победить протесты.

Однако Лавров был ближе всех. Это показала его последняя поездка в Беларусь. Министр иностранных дел России, не скрывая сильного раздражения, просто уже открыто потребовал конституционных реформ. И Лукашенко, как мы видим, все-таки собирает Всебелорусское собрание. Вряд ли это принесет какие-то серьезные подвижки.

И все же проблема в другом – налицо близкий к критическому дефицит кадров в российской властной вертикали. На такой пост как МИД нельзя назначить человека по принципу элитного консенсуса или, как в свое время Рогозина, – у него папа был военным, значит, и этот разберется. Притом, что не секрет - Лавров давно просится в отставку – ему уже физически тяжело работать в нынешних условиях, и это тоже видно невооруженным глазом. Собственно, почему Беларусь - это главное – потому, что Россия ее теряет в любом случае: уходит Лукашенко или остается.

Нужен некий нестандартный ход, а его непонятно как делать. Ну, не Чубайса же назначать, в самом деле. Хотя некий план коллективного руководства МИДом начинает просматриваться. Вместо одного министра теперь существует институт спецпредставителей, который также не блещет серьезными успехами. Это заметно и по Украине, и по Молдавии, и по Карабаху – где Россия также серьезно проваливается.

Так что пока получается, что Сергей Викторович Лавров - это последний из могикан, на котором хоть что-то держится. Но, как бы то ни было, борьба за российский МИД обостряется. И здесь мы можем увидеть некое необычное решение, которое, опять же - не факт, что будет эффективным.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже Шойгу ездил в Минск, но вождь все равно гнет свою линию и отказывается интегрироваться.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…». Заявление Лукашенко о выборах вызвало негодование у белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика