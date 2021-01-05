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Россия потеряет Беларусь в любом случае: уходит Лукашенко или остается - мнение
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Явно пробовали Сергея Нарышкина, видимо, не исключался вариант назначения Дмитрий Козака и даже Владислава Суркова. Но не получилось. Сергей Викторович остается. Одна из главных проблем – это Белорусский кейс. Никому из представителей высшей российской элиты не удается приструнить Лукашенко. Даже Шойгу ездил в Минск, но вождь все равно гнет свою линию и отказывается интегрироваться в надежде самостоятельно победить протесты.
Однако Лавров был ближе всех. Это показала его последняя поездка в Беларусь. Министр иностранных дел России, не скрывая сильного раздражения, просто уже открыто потребовал конституционных реформ. И Лукашенко, как мы видим, все-таки собирает Всебелорусское собрание. Вряд ли это принесет какие-то серьезные подвижки.
И все же проблема в другом – налицо близкий к критическому дефицит кадров в российской властной вертикали. На такой пост как МИД нельзя назначить человека по принципу элитного консенсуса или, как в свое время Рогозина, – у него папа был военным, значит, и этот разберется. Притом, что не секрет - Лавров давно просится в отставку – ему уже физически тяжело работать в нынешних условиях, и это тоже видно невооруженным глазом. Собственно, почему Беларусь - это главное – потому, что Россия ее теряет в любом случае: уходит Лукашенко или остается.
Нужен некий нестандартный ход, а его непонятно как делать. Ну, не Чубайса же назначать, в самом деле. Хотя некий план коллективного руководства МИДом начинает просматриваться. Вместо одного министра теперь существует институт спецпредставителей, который также не блещет серьезными успехами. Это заметно и по Украине, и по Молдавии, и по Карабаху – где Россия также серьезно проваливается.
Так что пока получается, что Сергей Викторович Лавров - это последний из могикан, на котором хоть что-то держится. Но, как бы то ни было, борьба за российский МИД обостряется. И здесь мы можем увидеть некое необычное решение, которое, опять же - не факт, что будет эффективным.
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Даже Шойгу ездил в Минск, но вождь все равно гнет свою линию и отказывается интегрироваться.
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