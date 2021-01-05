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«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…». Заявление Лукашенко о выборах вызвало негодование у белорусов
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Более того, своих оппонентов, которые сотнями тысяч выходили по всей стране, протестуя против фальсификаций и милицейского насилия, Александр Лукашенко уже называет «меньшинством».
«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сказал Лукашенко, выступая 5 января перед коллективом холдинга «Горизонт».
Политик призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства, и в первую очередь думать не о себе, а о своих детях, где они впоследствии будут работать.
«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало», - сказал Лукашенко о тех, кто противостоит действующей власти.
«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому», - добавил он.
А вот как на эти заявления отреагировали белорусы на дискуссионной площадке
No.comments_no.comments:
«Были выборы. После которых быстро сожгли бюллетени, а результаты не сходятся. Новые бы провел. Прозрачные. Раз не страшно пальцы отпустить?»
Lys_chitry:
«Так выборы уже решили этот вопрос. Но любимую же не отдают, и иногда не до законов…»
Бастик_Сэр:
«Неужели может нравиться так руководить такой страной, которая не принимает тебя?»
Emilia_Frants:
«Мы знаем, что Александр Григорьевич - мастер разговорного жанра. Послушать мы, конечно, можем. Но верить будем только делам…»
Ivanefimov:
«Можно хоть одно доказательство того, что с уходом Лукашенко (чего очевидно ждёт огромная часть населения РБ) мы потеряем этот клочок земли и потеряем всё? Он считает себя всем? Что,серьёзно?»
Rsgp:
«Лично мне не нравится, когда мою Родину, мою страну называют куском или клочком земли.
А чтоб по выходным не ходили - назначь выборы, как того требуют марширующие. Не можешь, тогда сделай походы санкционированными, обговори место, время, маршрут, охрану порядка. Все будут планировать свое время и никто никому не будет мешать.
Лично мне нравится видеть, как люди выходят, что их волнует будущее страны, что они за справедливость, честность и против насилия…»
Andrey_Petrov_talks969:
«Уже четыре месяца просим, а ты всё никак не проводишь выборы…»
Nikita_kuzkov:
«Да не надо выборов, разрешите меньшинству просто выйти на площади хотя бы один день, и вы увидите совершенно другую картину…»
Belkevich79:
«Какое меньшинство????? Где ваше «большинство», Александр??? С вами бокалами чокается? Так не большинство это вовсе!!! Кусок земли никуда не денется, просто время пришло брать портфель под мышку, как вы когда-то обещали!»
0berkorn:
«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…»
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«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…». Заявление Лукашенко о выборах вызвало негодование у белорусов
«Неужели может нравиться так руководить такой страной, которая не принимает тебя?»
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