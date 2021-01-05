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«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…». Заявление Лукашенко о выборах вызвало негодование у белорусов

05.01.2021 17:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…». Заявление Лукашенко о выборах вызвало негодование у белорусов
Фото: Reuters
Александр Лукашенко, похоже, всерьез почувствовал себя победителем в противостоянии с обществом. Если раньше он говорил о проведении конституционной реформы и перераспределении полномочий, чего от него потребовал после президентских выборов Владимир Путин, то теперь слово реформы исчезло из его лексикона.

Более того, своих оппонентов, которые сотнями тысяч выходили по всей стране, протестуя против фальсификаций и милицейского насилия, Александр Лукашенко уже называет «меньшинством».

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сказал Лукашенко, выступая 5 января перед коллективом холдинга «Горизонт».


Политик призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства, и в первую очередь думать не о себе, а о своих детях, где они впоследствии будут работать.

«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало», - сказал Лукашенко о тех, кто противостоит действующей власти.


«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому», - добавил он.


А вот как на эти заявления отреагировали белорусы на дискуссионной площадке talks.by:

No.comments_no.comments:


«Были выборы. После которых быстро сожгли бюллетени, а результаты не сходятся. Новые бы провел. Прозрачные. Раз не страшно пальцы отпустить?»


Lys_chitry:


«Так выборы уже решили этот вопрос. Но любимую же не отдают, и иногда не до законов…»


Бастик_Сэр:


«Неужели может нравиться так руководить такой страной, которая не принимает тебя?»


Emilia_Frants:


«Мы знаем, что Александр Григорьевич - мастер разговорного жанра. Послушать мы, конечно, можем. Но верить будем только делам…»


Ivanefimov:


«Можно хоть одно доказательство того, что с уходом Лукашенко (чего очевидно ждёт огромная часть населения РБ) мы потеряем этот клочок земли и потеряем всё? Он считает себя всем? Что,серьёзно?»


Rsgp:


«Лично мне не нравится, когда мою Родину, мою страну называют куском или клочком земли.

А чтоб по выходным не ходили - назначь выборы, как того требуют марширующие. Не можешь, тогда сделай походы санкционированными, обговори место, время, маршрут, охрану порядка. Все будут планировать свое время и никто никому не будет мешать.

Лично мне нравится видеть, как люди выходят, что их волнует будущее страны, что они за справедливость, честность и против насилия…»


Andrey_Petrov_talks969:


«Уже четыре месяца просим, а ты всё никак не проводишь выборы…»


Nikita_kuzkov:


«Да не надо выборов, разрешите меньшинству просто выйти на площади хотя бы один день, и вы увидите совершенно другую картину…»


Belkevich79:


«Какое меньшинство????? Где ваше «большинство», Александр??? С вами бокалами чокается? Так не большинство это вовсе!!! Кусок земли никуда не денется, просто время пришло брать портфель под мышку, как вы когда-то обещали!»


0berkorn:


«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…»
 
 
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