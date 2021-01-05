«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…». Заявление Лукашенко о выборах вызвало негодование у белорусов

Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сказал Лукашенко, выступая 5 января перед коллективом холдинга «Горизонт».

«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало», - сказал Лукашенко о тех, кто противостоит действующей власти.

«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому», - добавил он.

No.comments_no.comments:

«Были выборы. После которых быстро сожгли бюллетени, а результаты не сходятся. Новые бы провел. Прозрачные. Раз не страшно пальцы отпустить?»

Lys_chitry:

«Так выборы уже решили этот вопрос. Но любимую же не отдают, и иногда не до законов…»

Бастик_Сэр:

«Неужели может нравиться так руководить такой страной, которая не принимает тебя?»

Emilia_Frants:

«Мы знаем, что Александр Григорьевич - мастер разговорного жанра. Послушать мы, конечно, можем. Но верить будем только делам…»

Ivanefimov:

«Можно хоть одно доказательство того, что с уходом Лукашенко (чего очевидно ждёт огромная часть населения РБ) мы потеряем этот клочок земли и потеряем всё? Он считает себя всем? Что,серьёзно?»

Rsgp:

«Лично мне не нравится, когда мою Родину, мою страну называют куском или клочком земли.



А чтоб по выходным не ходили - назначь выборы, как того требуют марширующие. Не можешь, тогда сделай походы санкционированными, обговори место, время, маршрут, охрану порядка. Все будут планировать свое время и никто никому не будет мешать.



Лично мне нравится видеть, как люди выходят, что их волнует будущее страны, что они за справедливость, честность и против насилия…»

Andrey_Petrov_talks969:

«Уже четыре месяца просим, а ты всё никак не проводишь выборы…»

Nikita_kuzkov:

«Да не надо выборов, разрешите меньшинству просто выйти на площади хотя бы один день, и вы увидите совершенно другую картину…»

Belkevich79:

«Какое меньшинство????? Где ваше «большинство», Александр??? С вами бокалами чокается? Так не большинство это вовсе!!! Кусок земли никуда не денется, просто время пришло брать портфель под мышку, как вы когда-то обещали!»

0berkorn:

«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…». Заявление Лукашенко о выборах вызвало негодование у белорусов «Неужели может нравиться так руководить такой страной, которая не принимает тебя?»

Более того, своих оппонентов, которые сотнями тысяч выходили по всей стране, протестуя против фальсификаций и милицейского насилия,уже называет «меньшинством».Политик призвал не нарушать закон и каждому заниматься своим делом, развивая производства, и в первую очередь думать не о себе, а о своих детях, где они впоследствии будут работать.А вот как на эти заявления отреагировали белорусы на дискуссионной площадке