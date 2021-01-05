ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Лазерный телевизор Горизонт», который подарили Лукашенко, очень напоминает китайский проектор 2018 года

05.01.2021 17:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Лазерный телевизор Горизонт», который подарили Лукашенко, очень напоминает китайский проектор 2018 года
Фото: president.gov.by
Во время посещения инновационного центра «Горизонт» Александр Лукашенко получил в подарок «лазерный телевизор». Его вручил генеральный директор «Горизонта» Юрий Предко. Лукашенко уточнил, разберется ли он с устройством. «Там несложно все, достаточно просто», — объяснил Предко.

Что такое «лазерный телевизор»? Это проектор, который выводит картинку на стену. Еще в прошлом году «Горизонт» представил свой продукт — Horizont LT400F. «Качество формата 4К с физическим размером 2*3,5 метра доступно при минимальном расположении проектора от стены», - говорилось в описании. Вот как выглядит этот инновационный продукт:

«Лазерный телевизор Горизонт», который подарили Лукашенко, очень напоминает китайский проектор 2018 года

Презентация на сайте Министерства промышленности

А вот как выглядит проектор китайской компании JMGO, выпущенный еще в 2018 году:

«Лазерный телевизор Горизонт», который подарили Лукашенко, очень напоминает китайский проектор 2018 года

Давайте посмотрим на устройство вблизи. Когда Александр Лукашенко открыл коробку, то увидел там вот такой девайс — серый продолговатый предмет с черной решеткой.

«Лазерный телевизор Горизонт», который подарили Лукашенко, очень напоминает китайский проектор 2018 года

А вот как выглядит тот самый проектор от компании JMGO — Jmgo Explorer:

«Лазерный телевизор Горизонт», который подарили Лукашенко, очень напоминает китайский проектор 2018 года

Производитель продает это устройство через аукционы, на «Алиэкспрессе» этот лазерный телевизор можно купить за $ 650.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский сервис - в топ-5 самых популярных на Product Hunt за 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика