Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

Презентация на сайте Министерства промышленности

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лазерный телевизор Горизонт», который подарили Лукашенко, очень напоминает китайский проектор 2018 года На «Алиэкспрессе» этот лазерный телевизор можно купить за $ 650.

Что такое «лазерный телевизор»? Это проектор, который выводит картинку на стену. Еще в прошлом году «Горизонт» представил свой продукт — Horizont LT400F. «Качество формата 4К с физическим размером 2*3,5 метра доступно при минимальном расположении проектора от стены», - говорилось в описании. Вот как выглядит этот инновационный продукт:А вот как выглядит проектор китайской компании JMGO, выпущенный еще в 2018 году:Давайте посмотрим на устройство вблизи. Когдаоткрыл коробку, то увидел там вот такой девайс — серый продолговатый предмет с черной решеткой.А вот как выглядит тот самый проектор от компании JMGO — Jmgo Explorer:Производитель продает это устройство через аукционы, на «Алиэкспрессе» этот лазерный телевизор можно купить за $ 650.