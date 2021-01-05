ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: ВВП Беларуси в 2020 году снизился на 0,5%

05.01.2021 17:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Падение ВВП Беларуси по итогам 2020 года не превысит 0,5%, заявил сегодня Лукашенко во время посещения завода «Горизонт».

«Валовой внутренний продукт в Беларуси по итогам 2020 года ожидается на уровне 99,5% к показателям 2019 года, всего лишь на полпроцента меньше», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба во вторник после посещения им завода «Горизонт».

По его словам, в отличие от других государств Беларусь «благодаря своевременно принятым решениям руководства страны завершила 2020 год с минимальным снижением ВВП, он сохранился практически на уровне 2019 года».

«В этом плане мы прошли этот период и оказались в выигрыше», - сказал Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Падение ВВП Беларуси по итогам 2020 года не превысит 0,5%, заявил сегодня Лукашенко во время посещения завода «Горизонт».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Выборы уже были и Президент выбрана. Точка…». Заявление Лукашенко о выборах вызвало негодование у белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика