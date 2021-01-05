|
Александр Лукашенко: запугивания людей, детей моих, которые вообще были непричастны к выборам. Вам это надо? Мне нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны просто на «Горизонт» приходить и работать, развивать производство и думать не о себе, а о своих детях, где они будут работать. Пожалуйста, мы готовы с вами работать.
Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали. Я в другом месте говорил это обращение – другого куска земли не будет. И не забывайте, мы вот это мгновение важнейшее – мы можем потерять всё. Потом я добавил: безвозвратно. Поэтому давайте мирно. Давайте, если вы хотите, объединимся. Давайте объединимся. Давайте поймем, что это наша земля.
Смотрите телевизор плохой государственный, смотрите вот эти Telegram-каналы, все смотрите. Но мой вам совет железный: не доверяйте сходу никому. Анализируйте и думайте, сопоставляйте со своей жизнью.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: запугивания людей, детей моих, которые вообще были непричастны к выборам. Вам это надо? Мне нет
Новости Беларуси. О новых разработках и перспективах в белорусской электронике. Александр Лукашенко 5 января посетил холдинг «Горизонт» – крупнейшее предприятие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)