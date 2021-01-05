Не продлили контракт. Завотделом «Гомсельмаша», который летом собирал подписи за Бабарико, остался без работы

Источник материала: Tut.by

Юрий Громыко работал заведующим отделом международного сотрудничества и сопровождения сторонних заказов в НТЦ комбайностроения ОАО «Гомсельмаш». Но теперь мужчине не продлили контракт — и он убежден, что увольнение стало результатом его гражданской позиции. Историю мужчины рассказывают «Сильные новости».





— Во время последних президентских выборов я состоял в инициативной группе Виктора Бабарико. Подписи за выдвижение кандидатом собирал в основном среди работников нашего предприятия. Свои подписи ставили не только простые работники, но и руководители достаточно высокого уровня. Мое руководство было в курсе моей деятельности — никаких претензий не было, — вспоминает Юрий.





А позже, по его словам, начался прессинг. Сначала, по словам Юрия, стали вызывать к начальству тех работников, кто ставил подписи за альтернативного кандидата. За них, по словам Громыко, вступился официальный профсоюз НТЦ «Гомсельмаш».

Юрию, по его словам, предлагали уволиться «по соглашению сторон», потом стали говорить об увольнении по инициативе нанимателя. А в итоге просто не продлили контракт — хотя в 2020 году работник, по его словам, прошел переаттестацию, и его профессиональные качества были признаны соответствующими требованиям.

В должности начальника отдела Юрий Громыко проработал почти девять лет. За все время работы взысканий не имел. Юрия не задерживали на маршах и не привлекали по «административке».

Он уверен, что увольнение стало результатом его гражданской позиции.





В администрации предприятия политическую мотивацию увольнения отрицают, пишут «Сильные новости».