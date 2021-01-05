Дмитрий Бага ушел из БАТЭ

Источник материала: Tut.by

31-летний Дмитрий Бага покинул БАТЭ, сообщает пресс-служба клуба. Ранее из команды ушли Игорь Стасевич и Егор Филипенко.





Всю клубную карьеру в Беларуси — за исключением полуторалетней отлучки в израильский «Хапоэль» из Хайфы (2016) и греческий «Атромитос» (2016−17) — Дмитрий Бага провел в БАТЭ. А после возвращения с легионерских хлебов (летом 2017-го) он помог команде выиграть два чемпионства (2017−18) и Кубок страны (2020).

За все годы выступлений в БАТЭ (2007−15, 2017−20) у Дмитрия Баги 307 матчей (между прочим, пятое место в 25-летней клубной истории), 189 победных, 31 гол и 27 результативных передач.

Отметим, что Дмитрий — младший брат бывшего тренера БАТЭ Алексея Баги.