Идеально для семьи на «удаленке». Подборка пятикомнатных квартир в Минске до 100 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Вот уже почти год из-за пандемии многие работают на «удаленке». Но хорошо работать тем, у кого дома есть отдельные детские комнаты, гостиная, спальня, кабинет. Мы нашли несколько таких квартир в продаже — все они пятикомнатные, стоят до 100 тысяч долларов, а квадратный метр — меньше 1 тысячи долларов.

Две квартиры в доме по ул. Хмелевского

Первая квартира находится на втором этаже 4-этажного дома из силикатных блоков 1965 года постройки. Капитальный ремонт здесь делали в 2000 году. Продается за 87200 долларов.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Общая площадь квартиры — 93,7 кв. м. Есть раздельный санузел, а вот балкон отсутствует. Квадратный метр здесь оценивается в 931 доллар.



Фото: realt.by

Вторая квартира расположена на четвертом этаже этого же дома.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Общая площадь квартиры — 92,8 кв. м. Санузел — раздельный, балкона нет. Зато в квартире просторная кухня — 10,5 кв. м. Квадратный метр здесь оценивается в 958 долларов.



Фото: realt.by

Квартира по ул. Лынькова за 99500 долларов

Квартира находится на третьем этаже 9-этажного панельного дома 1978 года постройки.



Фото: realt.by

Общая площадь — 121,9 кв. м, кухня — 11,9 кв. м. В доме заканчивается капитальный ремонт.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В квартире два санузла, три лоджии. Ремонта как такового нет, поэтому новые жильцы смогут воплотить в интерьере любые фантазии.



Фото: realt.by

Стоимость «квадрата» в этой квартире — 816 долларов.