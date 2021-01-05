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Идеально для семьи на «удаленке». Подборка пятикомнатных квартир в Минске до 100 тысяч долларов

05.01.2021 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот уже почти год из-за пандемии многие работают на «удаленке». Но хорошо работать тем, у кого дома есть отдельные детские комнаты, гостиная, спальня, кабинет. Мы нашли несколько таких квартир в продаже — все они пятикомнатные, стоят до 100 тысяч долларов, а квадратный метр — меньше 1 тысячи долларов.

Две квартиры в доме по ул. Хмелевского

Первая квартира находится на втором этаже 4-этажного дома из силикатных блоков 1965 года постройки. Капитальный ремонт здесь делали в 2000 году. Продается за 87200 долларов.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Общая площадь квартиры — 93,7 кв. м. Есть раздельный санузел, а вот балкон отсутствует. Квадратный метр здесь оценивается в 931 доллар.


Фото: realt.by

 

Вторая квартира расположена на четвертом этаже этого же дома.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Общая площадь квартиры — 92,8 кв. м. Санузел — раздельный, балкона нет. Зато в квартире просторная кухня — 10,5 кв. м. Квадратный метр здесь оценивается в 958 долларов.


Фото: realt.by

Квартира по ул. Лынькова за 99500 долларов

Квартира находится на третьем этаже 9-этажного панельного дома 1978 года постройки.


Фото: realt.by

Общая площадь — 121,9 кв. м, кухня — 11,9 кв. м. В доме заканчивается капитальный ремонт.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

В квартире два санузла, три лоджии. Ремонта как такового нет, поэтому новые жильцы смогут воплотить в интерьере любые фантазии.


Фото: realt.by

Стоимость «квадрата» в этой квартире — 816 долларов.

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Топ пятикомнатных квартир в Минске стоимостью до 100 тысяч долларов.
 
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