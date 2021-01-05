Политолог предрек попытку свержения Путина в сентябре

Источник материала: Ежедневник

фото: zen.yandex.ru

По мнению политолога Сергея Маркова, «сейчас все политические армии готовятся к этому событию». Он также провел параллели с ситуацией в Беларуси.

Об этом Сергей Марков заявил в передаче «Особое мнение» на «Эхо Москвы»:

- Что показала Беларусь. Она продемонстрировала, что представление о стабильности политической и социальной в политических режимах, где существует такая моноцентрическая власть одного лидера, очень долго находящегося у власти, даже если он имеет очень серьезные успехи, Беларусь, если сравнить ее с Украиной соседней, которая более развитая была. Это конечно пример огромного успеха. Эта стабильность сильно преувеличивается всеми экспертами. Как экспертами, которые у власти, Лукашенко преувеличивает свою стабильность, команда Лукашенко и команда Путина преувеличивает стабильность в России, так и противниками тоже она преувеличивается. Поэтому они сделают вывод о том, что политический режим Владимира Путина значительно слабее, чем он казался еще год назад. И что возможностей для накопившейся энергии протеста значительно больше, которыми они могут располагать. Это один из главных выводов…

… Там есть много причин. Одна из них – кома политических структур, которые должны работать. «Единая Россия», ОНФ. Политические организации, которые созданы. Теоретически они включают в себя сторонников Владимира Путина. Но там прошла очень серьезная бюрократизация. Яркие личности все оттуда были дистанцированы… Существует огромное количество политических событий – они практически не высказываются. Находятся в стороне от этих событий. Такая стагнация политических институтов. Это то, что было у Лукашенко. У нас во многом повторяются такие ошибки.

... Что было у Лукашенко? – стагнация политических институтов, замораживание диалога с лидером населения. Только через телевизор иногда. И одновременно довольно много скрытых противников было допущено в органы власти, которые начали его потихонечку в какой-то момент предавать. И тоже часть СМИ, помню, даже был десант из России, который поехал на белорусское телевидение заменить каких-то белорусских людей. Почему? — потому что люди были на белорусском телевидении. Они предали Лукашенко. На российском телевидении в российских СМИ тоже есть достаточно большое количество людей, которые в решающий момент, когда начнется майдан, предадут Владимира Путина…

… Сегодня мы видим, происходит консолидация. Дело Навального – исключительно интересное. В чем там суть его. Она заключается в резкой радикализации тех, кто является главным противником Владимира Путина. Эти иностранные спецслужбы. Напрямую обвиняют Владимира Путина. Как вы знаете, санкции были введены лично против Владимира Путина. Запрет ему посещать мероприятия олимпийского комитета, олимпийские игры и так далее. И плюс прямое обвинение в том, что является организатором убийства своего политического оппонента с помощью оружия массового поражения. Это очень тяжелое обвинение. И оно позволяет сделать вывод о том, что готовится какая-то атака со всех сторон. Идеальный шторм. Я думаю, что он состоится в районе июля-августа. Для того чтобы раскачать ситуацию к сентябрю и уже перейти к решительному штурму. В сентябре Владимира Путина будут пытаться свергнуть с поста президента России. Это мой главный вывод. Сейчас все политические армии готовятся к этому событию.