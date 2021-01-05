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За год в Беларуси закрылось шесть независимых газет, но печатный формат все еще востребован, отмечают эксперты

05.01.2021 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За последний год в Беларуси прекратили свое существование шесть негосударственных газет, сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий.

За год в Беларуси закрылось шесть независимых газет, но печатный формат все еще востребован, отмечают эксперты

По его словам, четыре газеты прекратили выход по общественно-политическим причинам — они не могут печататься в Беларуси. Речь идет об изданиях «Свободные новости плюс», «Белгазета», «Газета Слонимская» и «Народная Воля». Из-за финансовых проблем в начале прошлого года перестала выходить газета «Борисовские новости», а с 2021-го — «Вольнае Глыбокае».

Распространенность интернет-источников информации делает издание печатных СМИ невыгодным, отметил представитель БАЖ. В то же время, добавил он, такой формат все еще востребован. «Во многих регионах издания сохраняют тиражи — это Intex-press в Барановичах, "Информ-прогулка" в Лунинце, "Региональная газета" в Молодечно. Эти издания — ведущие поставщики независимой общественно-политической информации в своем регионе. Конечно, во времена телеграм-каналов и интернет-медиа люди следят за повесткой через интернет, но большинство местных новостей, даже в республиканской прессе, появляется благодаря независимым местным изданиям», — пояснил Горецкий.

Традиционные газеты, по его словам, сохраняют свои позиции в регионах, где у них традиционно были высокие тиражи, и многие рекламодатели хотят размещать рекламу именно в печатной прессе.

В целом же рекламные доходы региональных независимых СМИ падают, сообщил БелаПАН представитель Ассоциации издателей региональной прессы «Объединенные массмедиа» и главный редактор газеты Intex-press Владимир Янукевич.

По данным на октябрь 2020 года, печатные издания ассоциации в среднем потеряли 32% доходов от рекламы по сравнению с октябрем 2019-го, онлайн-ресурсы — 23%. Доходы от продажи газет упали на 10%. Средний тираж одной газеты уменьшился с 5,35 тысячи в марте 2020 года до 4,89 тысячи — в октябре.

При этом, отмечает Янукевич, прошедшие выборы показали, что независимые региональные издания пользуются доверием у людей. «Когда началось разделение общества по политическим предпочтениям, мы увидели колоссальную потребность в независимой информации от определенной части общества. Это люди, которые нечасто пользуются интернетом, которые даже в силу ограничений по зрению предпочитают использовать бумажные носители. Эта аудитория сохраняется, и с ней надо работать», — подчеркнул представитель «Объединенных массмедиа».

Он полагает, что «всплеск интереса к независимой печатной прессе еще будет в свободной Беларуси», поскольку останется большая аудитория, которая сейчас читает печатные государственные газеты.

Говоря о ситуации непосредственно в Intex-press, Янукевич отметил, что тираж газеты не изменился, но когда ее отказались продавать торговые сети, у издания на 15% выросла подписка, и на 10% — распространение через собственную курьерскую службу. «Часть аудитории, которая читала государственную прессу, перешла к нам. В некоторых случаях это отмечают и коллеги», — добавил он.

 
Теги: Новости
 
 
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За последний год в Беларуси прекратили свое существование шесть негосударственных газет, сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской ассоциации...
 
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