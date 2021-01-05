Станция диагностики ГАИ Минска поменяла график работы: теперь без обеда и на час дольше

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большое количество желающих пройти техосмотр вынудило столичную инспекцию внести изменения в работу станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Воспользоваться ее услугами теперь можно без обеда с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 и в субботу с 08:00 до 17:30. Станция также будет работать 8 и 9 января.





Кроме того, на предстоящих выходных ДПС продолжит нести службу в усиленном варианте. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых, бесправников и оказанию помощи водителям на дороге.