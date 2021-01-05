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Станция диагностики ГАИ Минска поменяла график работы: теперь без обеда и на час дольше

05.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большое количество желающих пройти техосмотр вынудило столичную инспекцию внести изменения в работу станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Воспользоваться ее услугами теперь можно без обеда с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 и в субботу с 08:00 до 17:30. Станция также будет работать 8 и 9 января.

Станция диагностики ГАИ Минска поменяла график работы: теперь без обеда и на час дольше

Кроме того, на предстоящих выходных ДПС продолжит нести службу в усиленном варианте. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых, бесправников и оказанию помощи водителям на дороге.

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Новости Беларуси. Большое количество желающих пройти техосмотр вынудило столичную инспекцию внести изменения в работу станции диагностики ГАИ ГУВД...
 
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