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Станция диагностики ГАИ Минска поменяла график работы: теперь без обеда и на час дольше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большое количество желающих пройти техосмотр вынудило столичную инспекцию внести изменения в работу станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Воспользоваться ее услугами теперь можно без обеда с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 и в субботу с 08:00 до 17:30. Станция также будет работать 8 и 9 января.
Кроме того, на предстоящих выходных ДПС продолжит нести службу в усиленном варианте. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых, бесправников и оказанию помощи водителям на дороге.
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Новости Беларуси. Большое количество желающих пройти техосмотр вынудило столичную инспекцию внести изменения в работу станции диагностики ГАИ ГУВД...
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