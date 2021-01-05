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История белорусской государственности за 7 минут. Рассказывает Игорь Марзалюк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 лет независимости Беларуси. Для истории срок небольшой, но, если смотреть в прошлое, становится очевидно: все предыдущие поколения белорусов стремились к суверенитету и дорожили этим понятием как высшей ценностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Больш простая задача тычыцца вызначэння перыядызацыі станаўлення дзяржаўнасці на беларускіх землях.
Першы этап трэба вызначыць як дадзяржаўны. Гэта час прыкладна з V да пачатку IX стагоддзя, калі на беларускіх землях ішоў актыўны працэс утварэння племянных саюзаў.
Другі этап традыцыйна называюць старажытнарускім. Першая вядомая дата айчыннай дзяржаўнасці – 862 год, калі жыхары Полацка прынялі ўдзел у закліканні варагаў на кіраванне Руссю.
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Новости Беларуси. 26 лет независимости Беларуси. Для истории срок небольшой, но, если смотреть в прошлое, становится очевидно: все предыдущие поколения белорусов...
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