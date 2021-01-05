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«Алла – моя девочка!»: Солнцев хочет отбить Пугачеву у Галкина

05.01.2021 18:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Алла – моя девочка!»: Солнцев хочет отбить Пугачеву у Галкина
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонник пенсионерок давно питает к певице страстные чувства. Гоген Солнцев планирует завоевать сердце Аллы Пугачевой.

Эпатажного 40-летнего артиста Гогена Солнцева часто называют фриком за нестандартную внешность и экстравагантное поведение, которые сделали его знаменитостью. Также он популярен, благодаря своей 66-летней супруге Екатерине Терешкович. Недавно мужчина заявил, что жена превратилась в старушку, поэтому он намерен приударить за 71-летней Аллой Пугачевой.

Мужчина заявил, что Примадонна уже долгое время интересует его как женщина. Он восхищен не только ее творческим талантом, но и внешними данными.

«Я смотрю на ее свежие фотографии: просто девочка! Моя девочка!», – признался артист. Он убежден, что заключать брак нужно только с теми женщинами в возрасте, которые похожи на Аллу Пугачеву.


Гоген Солнцев загадал в новогоднюю ночь вступить в отношения с Примадонной. Он уверен, что сможет превзойти Максима Галкина, потому что выглядит очень хорошо и моложе юмориста. В этом году Гоген Солнцев будет искать способы чаще видеться с Аллой Пугачевой, чтобы осчастливить ее и открыто признаться в чувствах.
 
 
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Эпатажного 40-летнего артиста Гогена Солнцева часто называют фриком.
 
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