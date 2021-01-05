ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Один мужик в спальне любит другого»: Кравец о втянутом в гей-скандал Цискаридзе

05.01.2021 18:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Один мужик в спальне любит другого»: Кравец о втянутом в гей-скандал Цискаридзе
Фото: Pixabay.com
Который день страна обсуждает попавшие в Сеть фотографии, на который похожий на Николая Цискаридзе мужчина занимается любовью с другим мужчиной. Одни считают подобную порнографию возмутительной. Другие же полагают, что артисты – живые люди, поэтому имеют право на личную жизнь. Не осталась в стороне и самая известная светская львица Москвы Алена Кравец. О царящих в шоу-бизнесе нравах она знает не понаслышке.

Вся эта история со смакованием кадров актов однополой любви кажется Алене возмутительной.

«Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые! – поражается Кравец. – Меня всегда удивляет, с каким упоением люди копаются в чудом грязном белье и заглядывают в замочную скважину!»


Она уверена: возмущаться снимками глубоко и проникновенно любящих друг друга могут только те, у кого в собственных койках все плохо.

«Дорогие мои критики, заведите себе мужиков и тратьте ваш пыл в кровати! – советует Алена. – Если бы энергию, которую люди тратят на «обличение» геев, они тратили бы на что-то другое, многое бы изменилось в лучшую сторону!»


При этом Алена Кравец полагает, что все эти скандальные снимки – умелый фотомонтаж. Мол, вряд ли умный Николай Цискаридзе хранил бы такое в телефоне.

«Да и никогда прежде я не слышала, чтобы он был замешан в гей-скандалах», – подчеркнула Кравец. Она знает Николая как уникального танцора, а его личная жизнь Алене мало интересна.


Ранее она с пеной у рта Алена Кравец защищала футболиста Артема Дзюбу, который удовлетворял себя рукой перед камерой, а потом это видео попало в Интернет. Алена полагала, что все естественное – не безобразно. И ругать мужика за занятия онанизмом – глупо.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вся эта история со смакованием кадров актов однополой любви возмутительна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол РФ: в феврале-марте российскую вакцину начнут производить в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика