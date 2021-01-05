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«Один мужик в спальне любит другого»: Кравец о втянутом в гей-скандал Цискаридзе
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
Вся эта история со смакованием кадров актов однополой любви кажется Алене возмутительной.
«Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые! – поражается Кравец. – Меня всегда удивляет, с каким упоением люди копаются в чудом грязном белье и заглядывают в замочную скважину!»
Она уверена: возмущаться снимками глубоко и проникновенно любящих друг друга могут только те, у кого в собственных койках все плохо.
«Дорогие мои критики, заведите себе мужиков и тратьте ваш пыл в кровати! – советует Алена. – Если бы энергию, которую люди тратят на «обличение» геев, они тратили бы на что-то другое, многое бы изменилось в лучшую сторону!»
При этом Алена Кравец полагает, что все эти скандальные снимки – умелый фотомонтаж. Мол, вряд ли умный Николай Цискаридзе хранил бы такое в телефоне.
«Да и никогда прежде я не слышала, чтобы он был замешан в гей-скандалах», – подчеркнула Кравец. Она знает Николая как уникального танцора, а его личная жизнь Алене мало интересна.
Ранее она с пеной у рта Алена Кравец защищала футболиста Артема Дзюбу, который удовлетворял себя рукой перед камерой, а потом это видео попало в Интернет. Алена полагала, что все естественное – не безобразно. И ругать мужика за занятия онанизмом – глупо.
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Вся эта история со смакованием кадров актов однополой любви возмутительна.
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