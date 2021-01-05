Источник материала: UDF



Фото: Pixabay.com

«Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые! – поражается Кравец. – Меня всегда удивляет, с каким упоением люди копаются в чудом грязном белье и заглядывают в замочную скважину!»

«Дорогие мои критики, заведите себе мужиков и тратьте ваш пыл в кровати! – советует Алена. – Если бы энергию, которую люди тратят на «обличение» геев, они тратили бы на что-то другое, многое бы изменилось в лучшую сторону!»

«Да и никогда прежде я не слышала, чтобы он был замешан в гей-скандалах», – подчеркнула Кравец. Она знает Николая как уникального танцора, а его личная жизнь Алене мало интересна.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Один мужик в спальне любит другого»: Кравец о втянутом в гей-скандал Цискаридзе Вся эта история со смакованием кадров актов однополой любви возмутительна.

Вся эта история со смакованием кадров актов однополой любви кажется Алене возмутительной.Она уверена: возмущаться снимками глубоко и проникновенно любящих друг друга могут только те, у кого в собственных койках все плохо.При этомполагает, что все эти скандальные снимки – умелый фотомонтаж. Мол, вряд ли умныйхранил бы такое в телефоне.Ранее она с пеной у рта Алена Кравец защищала футболиста, который удовлетворял себя рукой перед камерой, а потом это видео попало в Интернет. Алена полагала, что все естественное – не безобразно. И ругать мужика за занятия онанизмом – глупо.