ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кому суждено стать «денежным королем» в 2021 году: предсказания астролога

05.01.2021 18:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Кому суждено стать «денежным королем» в 2021 году: предсказания астролога
Фото: Globallookpress.com
Первый месяц Нового года станет удачным для отдельных представителей знаков зодиака. Кому-то может посчастливиться стать обеспеченным человеком, заявил астролог Павел Глоба.

Из-за увеличенных расходов, которые становятся неизменным явлением в жизни россиян после новогодних праздников, январь часто называют «месяцем бедности». Однако, считает астролог, в действительности дело в наступившем 2021-м обстоит не так: Новый год станет началом поступлений финансов в крупном объеме. На успех могут рассчитывать Тельцы, Стрельцы и Рыбы.

Так, звезды воздадут Тельцам за их труд. В середине января этих представителей знаков зодиака могут возвестить о новости, которая изменит их финансовое положение с ног до головы. Не исключено, что именно эти люди встретят очень ценного помощника, или смогут получить невероятно ценный совет, который позволит поправить все дела.

Фортуна улыбнется и Стрельцам, которые получат возможность сменить место работы и даже род профессиональной деятельности. Астролог рекомендует им не испытывать страх перед назревающими изменениями и совершать решительные действия. Опасение может вызывать лишь непривычное и новое окружение. Стрельцам следует обращать внимание на свое поведение и остерегаться недоброжелателей.

А Рыбам суждено стать свидетелями практически прямого вмешательства фортуны в их дела уже в первых числах января Нового года. Особенно повезет этим представителям знака зодиака в личной жизни и финансах. К концу текущего месяца они станут обладателями серьезного капитала в виде выигрыша, очень выгодного контракта или повышения, о чем Глоба поведал в интервью mk.ru.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
"Выборы уже были и Президент выбрана" Беларусы ответили Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика