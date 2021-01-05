Источник материала: UDF



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«Это не значит, что «мой меч – твоя голова с плеч?» - спросил Соловьев. Песков заверил, что «нет».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Он жестокий, беспощадный»: Песков с дрожью в голосе описал Путина Пресс-секретарь президента рассказал о ненависти к предательству.

Путин очень жестоко относится ко всему греховному, добавил. Говорил все это он с расстановкой, паузами и даже некоторой дрожью в голосе, впечатливШоумен в ответ поинтересовался насчёт неких своих бизнесменов, которые были арестованы, и с которыми он общался. Все ожидали, что «полетят головы» тех, кто дружил с этими предпринимателями. Соловьев спросил: «Почему?» Песков ответил, что президент в каждой ситуации разбирается детально и не делает скоропалительных выводов.Такжезнает детали насчёт резонансных вопросов, но не вмешивается в следственные действия. Что же касается истории с бывшим хабаровским губернатором, которого арестовали по делу о покушении на предпринимателей, то резонансная сторона дела для Путина отходит на второй план, для него важнее законность.