ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Он жестокий, беспощадный»: Песков с дрожью в голосе описал Путина

05.01.2021 18:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Он жестокий, беспощадный»: Песков с дрожью в голосе описал Путина
Кадр из видео
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву на Соловьев Live высказался о характере Владимира Путина. Соловьев спросил у Пескова, можно ли вообще говорить о жестокости Путина. Песков ответил, что Путин «жестокий и беспощадный», но это если «если брать предательство и воровство».

Путин очень жестоко относится ко всему греховному, добавил Песков. Говорил все это он с расстановкой, паузами и даже некоторой дрожью в голосе, впечатлив Соловьева.

Шоумен в ответ поинтересовался насчёт неких своих бизнесменов, которые были арестованы, и с которыми он общался. Все ожидали, что «полетят головы» тех, кто дружил с этими предпринимателями. Соловьев спросил: «Почему?» Песков ответил, что президент в каждой ситуации разбирается детально и не делает скоропалительных выводов.

«Это не значит, что «мой меч – твоя голова с плеч?» - спросил Соловьев. Песков заверил, что «нет».


Также Путин знает детали насчёт резонансных вопросов, но не вмешивается в следственные действия. Что же касается истории с бывшим хабаровским губернатором Сергеем Фургалом, которого арестовали по делу о покушении на предпринимателей, то резонансная сторона дела для Путина отходит на второй план, для него важнее законность.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента рассказал о ненависти к предательству.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Бага покинул БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика