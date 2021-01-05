Посол РФ: в феврале-марте российскую вакцину начнут производить в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв - Sputnik. На территории Беларуси проводилась аппробация российской вакцины и исследования, сказал посол России Дмитрий Мезенцев при передаче гуманитарной помощи белорусскому Минздраву, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, передача белорусским медикам сегодня 300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19, необходимых для пробоподготовки на 30 000 тестов, является очередным шагом подтверждающим особую систему отношений России и Беларуси.

Российский дипломат рассказал, что в беседе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой была выражена готовность поддержать белорусскую систему здравоохранения.

Мезенцев поблагодарил белорусских коллег за то, что первой вакцина "Спутник-V" была зарегистрирована в Беларуси. Именно на территории республики впервые за границей России проводились исследования и апробация вакцины.

"Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси. В рамках договора уже определены поставки вакцины на январь-февраль-март. Более того, мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины на территории Беларуси", - отметил глава дипмиссии.

Мезенцев выразил уверенность, что прогноз белорусских властей о вакцинации 1,2 миллиона граждан будет выполнен во взаимодействии с российской стороной.

По его мнению, сотрудничество в этой сфере показывает, что "те споры, которые казались значимыми уходят на дальний план".

Ранее российский посол заявлял, что переговоры о производстве вакцины "Спутник V" на территории Беларуси идут успешно . По его словам, представители трех крупнейших фармацевтических компаний и исследовательских центров, работающих в сфере фармацевтики, уже побывали в Москве.

О производстве российской вакцины "Спутник V" договорились в ноябре президенты Беларуси и России. 21 декабря белорусский Минздрав сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на вакцину , что означает допуск к реализации и медицинскому применению на территории республики. А в конце декабря в республике началась массовая вакцинация российской вакциной.

Кроме того, белорусская сторона планирует самостоятельную разработку собственной вакцины. По словам президента Александра Лукашенко, вакцинация будет добровольной . "Вакцинация будет. Захотите - вакцинируйтесь, не захотите - никого заставлять не будем. Решайте сами", - говорил глава государства.