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Посол РФ: в феврале-марте российскую вакцину начнут производить в Беларуси
05.01.2021 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв - Sputnik. На территории Беларуси проводилась аппробация российской вакцины и исследования, сказал посол России Дмитрий Мезенцев при передаче гуманитарной помощи белорусскому Минздраву, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Илья Питалев
По его словам, передача белорусским медикам сегодня 300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19, необходимых для пробоподготовки на 30 000 тестов, является очередным шагом подтверждающим особую систему отношений России и Беларуси.
Российский дипломат рассказал, что в беседе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой была выражена готовность поддержать белорусскую систему здравоохранения.
Мезенцев поблагодарил белорусских коллег за то, что первой вакцина "Спутник-V" была зарегистрирована в Беларуси. Именно на территории республики впервые за границей России проводились исследования и апробация вакцины.
"Несколько дней назад, до Нового года, началась массовая вакцинация граждан Беларуси. В рамках договора уже определены поставки вакцины на январь-февраль-март. Более того, мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины на территории Беларуси", - отметил глава дипмиссии.
Мезенцев выразил уверенность, что прогноз белорусских властей о вакцинации 1,2 миллиона граждан будет выполнен во взаимодействии с российской стороной.
По его мнению, сотрудничество в этой сфере показывает, что "те споры, которые казались значимыми уходят на дальний план".
Ранее российский посол заявлял, что переговоры о производстве вакцины "Спутник V" на территории Беларуси
О производстве российской вакцины "Спутник V" договорились в ноябре президенты Беларуси и России. 21 декабря белорусский Минздрав сообщил
Кроме того, белорусская сторона планирует самостоятельную разработку собственной вакцины. По словам президента Александра Лукашенко,
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Российская сторона на безвозмездной основе передала для белорусских медучреждений 300 наборов тест-систем для диагностики COVID-19.
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