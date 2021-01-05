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Дмитрий Бага покинул БАТЭ

05.01.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский полузащитник Дмитрий Бага покинул БАТЭ, передает пресс-служба клуба.

За все годы выступлений в БАТЭ (2007-15, 2017-20) у хавбека 307 матчей (пятое место в клубной истории), 189 победных, 31 гол и 27 результативных передач.

«ФК БАТЭ благодарит Дмитрия Багу за пронесенную через годы верность клубу, помощь в решении многочисленных задач – и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что футболист попал в сферу интересов команд Кипра, Греции, России, а также «Лиепаи»
 
 
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Белорусский полузащитник Дмитрий Бага покинул БАТЭ, передает пресс-служба клуба.
 
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