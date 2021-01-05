Вязович победил на третьем этапе «Дакара» (видео)

Источник материала: Onliner Команда «МАЗ-СПОРТавто» преодолела уже третий этап ралли-рейда «Дакар-2021», который привел пелотон в Аравийскую пустыню. МАЗ Сергея Вязовича показал лучшее время, оставив позади более 40 экипажей, рассказали в пресс-службе ОАО «МАЗ».

Третий спецучасток длиной в 403 км опоясывал небольшой городок Вади-ад-Давасир. Первая часть маршрута проходила по пустынным отрезкам с дюнами, а вторая — по скоростным участкам, где экипажи смогли хорошо разогнаться. В итоге практически все фавориты финишировали с небольшой разницей во времени.

Сергей Вязович потратил на трассе 3 часа 45 минут. Занявший второе место «камазовец» Дмитрий Сотников проиграл всего 18 секунд. На третьем месте — его партнер по команде Антон Шибалов с более чем минутным отставанием. МАЗ Алексея Вишневского пришел шестым, потратив на спецучастке почти на 4 минуты больше экипажа Вязовича.

В турнирной таблице ситуация особо не изменилась. Сергей Вязович сохраняет второе место, отставая от Дмитрия Сотникова почти на 17 минут. Алексей Вишневский поднялся на 10-е место, проигрывая лидеру гонки полтора часа.

В четвертый день гонщики доберутся до Эр-Рияда. Протяженность спецучастка составит 337 км. Экипажи готовятся к извилистым отрезкам, где нужно быть осторожными как пилотам, так и штурманам.





«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии до 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе — Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.