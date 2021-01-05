|
Сыну Нины Багинской дали 12 суток
Источник материала: Onliner
Сегодня в суде Советского района Минска появилась Нина Багинская. Сказала, что по делу. Во второй половине дня судят ее сына Павла. Мужчине 43 года. Задержание, по словам Багинской, случилось 1 января. Нина рассказала, как вышла на перекресток Коласа и Чернышевского. Сын был с ней, так как не хотел отпускать мать одну. «Он взрослый человек, сам волен принимать решения», — комментирует Багинская.
Нина рассказала, что Павла задержали, когда они двигались домой со стороны улицы Восточной. В округе не наблюдалось других людей. Только они с сыном. Багинская вспоминает, что их предупреждали, мол, в округе дежурит милиция, в том числе был виден ОМОН. Она только парировала: «Нехай бегает».
— В итоге подскочили трое, выхватили флаг, древко сломали, сына затащили в машину и увезли. Я искала его в РУВД, потом на Окрестина. По моей информации, сын сейчас на Окрестина, — сказала Багинская журналистам. Женщина сильно возмущалась, что не удалось передать передачу: бумагу, зубную щетку, мандарины. Говорит, писала по этому поводу заявление в милицию.
Дело будут рассматривать сегодня в 15:00. Павлу предъявлено обвинение по двум статьям КоАП — 23.34 и 23.4.
Дополнено
5 января стали известны итоги суда по делу сына Нины Багинской. Павла судили по скайпу. Суд признал его виновным по статье 23.34 КоАП РБ и вынес решение об административном аресте на 12 суток. По статье 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» протокол отправлен на доработку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Советского района Минска появилась Нина Багинская. Сказала, что по делу. Во второй половине дня судят ее сына Павла. Мужчине 43 года. Задержание, по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)